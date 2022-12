El nuevo reto de Alonso en Aston Martin tras retirarse como piloto

Fernando Alonso protagonizó el último gran cambio en su carrera como piloto anexionándose a una franquicia en auge como es Aston Martin, una franquicia con la que el bicampeón del mundo pretende mejorar sus prestaciones en relación a su alborotado paso por Alpine y poder pelear por retos mucho más ambicioso.

No obstante, aunque el contrato del español como piloto de Aston Martin solo ha hecho que empezar, la escudería ha revelado sus planes con Alonso una vez este compromiso finalice en 2024, es decir, brindarle un rol diferente al de la conducción.

Acorde a una información recogida por PlanetF1, Mike Krack, quien será el director de equipo de Alonso durante su estancia en la escudería verde, ha querido dejar muy abierta esa posibilidad: “Ya hemos tenido muy buenas conversaciones con él. Esto, en mi opinión, puede ir más allá de la conducción. Fernando se uniría a nosotros como una parte central del equipo y tenemos que ver cómo se va a desarrollar esto, pero creo que puede tener un papel importante que desempeñar en el futuro del equipo”.

La experiencia de un piloto como Fernando Alonso, quien ya puede presumir de haber superado a Kimi Räikkönen como el hombre con más carreras disputadas en la Fórmula 1, siempre resulta muy útil en materia de consejos y diseño de nuevas estrategias, un cargo al que podría acceder el asturiano tras cumplir su contrato con Aston Martin como gran referente de la marca.

Con 43 años -los que tendrá por aquel entonces- se antoja sumamente complicado que el español se plantee competir en la F1 más allá del 2024 y por ello se postula como definitivo su vínculo con Aston Martin a manos del volante.

Eso sí, ni mucho menos este supondrá el fin de la relación de Fernando con la categoría ya que, si no es en este equipo, lloverán las ofertas desde otras escuderías a tenor de su enorme experiencia, el gran abanico de conocimientos adquiridos y, sobre todo, el respeto que se ha ganado durante casi más de 20 años de trayectoria profesional, convirtiéndose en todo un referente para los jóvenes pilotos.

No obstante, hasta que no se dispute la última carrera de la temporada 2024, ambas partes no se sentarán a negociar este posible acuerdo, habiendo mucho tiempo por delante todavía para que pueda truncarse el plan de Aston Martin por cualesquiera que sean los motivos.