'El Plan' de Alonso no ha funcionado, adiós a Alpine y nuevo equipo

El Plan de Fernando Alonso no ha dado resultado hasta ahora, no ha salido como él esperaba. La temporada empezaba muy ilusionante para el piloto asturiano y para su compañero de Esteban Ocon, con expectativas altas y con ganas de conseguir más de un podio, pero, tras 7 carreras disputadas y no habiendo beberse el champán en ninguna de ellas, el pensamiento de ‘El Nano’ empieza a ser otro completamente diferente. No es para menos, ya que, la mejor posición de unos de los Alpìne este curso ha sido la 6ª posición de Esteban Ocon en el circuito de Jeddah en Arabia Saudí.

Por ello, y tal y como informa SuperDeporte, el futuro de Fernando Alonso para estar lejos de Alpine y las escuderías que más opciones tienen de poder contar con el asturiano el año que viene son dos: McLaren y Aston Martin. La marca británica no quiere que Daniel Ricciardo continúe con ellos el año que viene. Según publica este diario, están hartos del piloto y estarían pensando en rescindirle el contrato, a la vez que, Lando Norris, tampoco ha renovado con ellos.

Por otro lado, Aston Martin tampoco ha confirmado que sus dos pilotos actuales, Lance Stroll y Sebastian Vettel, vayan a continuar con seguridad el año que viene. No se prevé que Lawrence Stroll, padre de Lance, vaya a prescindir de su hijo el año que viene y, Mike Krack, ha llenado de alabanzas a Vettel en su última entrevista que ha recogido SuperDeporte:” Solo hay que mirar su rendimiento en la pista, cómo se comporta en las reuniones y en las sesiones informativas. Si no quisiera seguir aquí, creo que se habría comportado de otra manera. Da todo lo mejor de sí mismo desde la primera vuelta de la carrera”.

“Cuando en mi equipo tengo a un piloto como Sebastian, siempre intento mantenerlo”, asegura el dirigente Luxemburgués. En resumen, tanto McLaren como Aston Martin no tienen cerrados aún sus asientos para la temporada que viene, a diferencia de lo que sucede con Ferrari, Mercedes o Red Bull, y Fernando Alonso no se siente cómodo con la actual situación del Alpine, trasladada a los despachos, donde ya han tenido más de un rifirrafe. El Plan no ha salido y podría trasladarlo a otra escudería el año que viene que bien podrían ser McLaren o Alpine.