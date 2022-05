El regreso de Sebastian Vettel a Red Bull calienta la Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 sigue su curso y tras las primeras cuatro carreras disputadas todo parece indicar que Ferrari y Red Bull son los únicos equipos con opciones de hacerse con el título. Ninguna otra escudería, salvo sorpresa de última hora, da señales de estar capacitada para plantar batalla.

Echando de menos a su monoplaza en Red Bull parece estar el cuatro veces campeón del mundo, Sebastian Vettel. El piloto alemán está ahora mismo en la decimocuarta posición de la clasificación con dos puntos, justo por delante de Fernando Alonso, que solo tiene dos puntos en su casillero. Aston Martin no le está dando un coche con el que competir por los puestos de cabeza y el alemán, que acaba contrato en 2023, no cierra la vuelta a un posible regreso a Red Bull.

"No lo sé. El tiempo dirá. En estos momentos estoy plenamente centrado en Aston Martin y tenemos una montaña delante de nosotros que estamos intentando escalar", ha asegurado Vettel.

Desde la escudería británica esperan que el piloto siga más tiempo con ellos, aunque entienden el malestar del alemán por el coche que está conduciendo hasta ahora.

"No voy a hablar de contratos por ahora, pero obviamente queremos tener a un piloto como Sebastian Vettel motivado y darle el coche que se merece. Creo que seríamos falsos si no decimos que no queremos que se quede con nosotros", manifestó el jefe del equipo de Aston Martin, Mike Krack, tras las declaraciones de Vettel.

Max Verstappen y 'Checo' Pérez están rindiendo a buen nivel con Red Bull, segundo y tercero actualmente en el mundial, solo por detrás del piloto de Ferrari Charles Leclerc, pero el mexicano, que cumplió 32 años el pasado mes de enero, no ha descartado dejar la Fórmula 1 en un futuro no muy lejano debido al esfuerzo mental y la cantidad de carreras que hay por temporada. Quizás la salida de Sergio Pérez en 2023, coincidiendo con el fin del contrato de Vettel con Aston Martin, podría generar el regreso del alemán a la escudería de las bebidas energéticas, donde consiguió conquistar el mundial en cuatro ocasiones.