Incredulidad en Ferrari y Red Bull: Leclerc ya no tiene rival en la F1

Ya se vaticinaba en los meses de enero y febrero un cambio radical en el comportamiento de los monoplazas tras la nueva normativa introducida por la FIA, la cual se anunció antes de que acabara incluso el Mundial de 2021. No obstante, ninguno de los equipos que forman parte del paddock podría haberse imaginado la gran trascendencia de esta cadena de cambios que, tras casi dos meses de temporada, siguen teniendo muchos efectos sobre la pista.

El próximo compromiso no se celebrará hasta el próximo 8 de mayo, cuando el GP de Miami salten a escena para comprobar qué equipos han introducido cambios positivos en sus monoplazas y cuáles todavía deberán seguir trabajando para lograrlo. Eso sí, antes de ello Ferrari y Red Bull se han quedado atónitos tras conocerse una noticia que está dando la vuelta al paddock de una forma vertiginosa y la cual no se había tenido en cuenta hasta este preciso momento: la batalla por el título de Max Verstappen y Charles Leclerc se verá afectada por la nueva normativa de gasto de la FIA en 2022.

En un informe transmitido por el diario británico Express, Adrian Newey, uno de lo mandamases de Red Bull, ha declarado que se ha llevado un gran chasco al poner esto de manifiesto ya que Verstappen es uno los pilotos que más mejoras ha introducido en lo que llevamos campeonato, algo que limitará mucho la evolución de su monoplaza cuando todavía restan más de seis meses de Mundial.

Esto no resultaría tan grave si el actual líder del campeonato, Charles Leclerc, hubiera utilizado una parte de ese límite de costo fijado en 112 millones de libras (unos 133 millones de euros), pero tal cosa no se ha dado así. Al contrario que el vigente campeón de la F1 , el monegasco aún no ha estresando su casillero en este apartado ya que Ferrari no se ha visto en la necesidad de instalar un diseño nuevo en sus monoplazas.

Esto no solo da mucho margen a Ferrari para poder desarrollar novedades técnicas en el F1-75 que pilotan tanto Leclerc como Carlos Sainz, sino que abre una brecha con Red Bull y el resto de equipos que, si ya se antoja complicada de reducir, lo será aún más tras conocerse esta noticia, la cual obligará a las escuderías a medir cada movimiento que se hace en el box con el fin de mejorar el ritmo de sus pilotos. Eso sí, por ahora el líder del Mundial se queda solo en la cima.