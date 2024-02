El sorpresón con Hamilton echa a Carlos Sainz de la F1: Alonso ya cumplió ese sueño en 2010

Solamente es 1 de febrero y en la Fórmula 1 no ha hecho falta que comience el nuevo campeonato para que estalle la gran sorpresa del año con la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari.

No en la campaña que arrancará en las primeras semanas de marzo en el Circuito Internacional de Bahréin, pero el inglés se unirá a la escudería italiana a partir de 2025 para cumplir ese sueño que la mayoría de pilotos tienen desde la infancia y que Fernando Alonso ya tuvo el privilegio de vivir con su incorporación a Ferrari en 2010. Bien es cierto que la etapa del español en el equipo no estuvo repleta de los éxitos que muchos imaginaron, pero en Ferrari consiguió ganar su última carrera en la Fórmula 1 y de ahí que el recuerdo de esa experiencia no sea tan negativo.

En tal caso, cuando Mercedes parecía tener encarrilada la renovación de Hamilton hasta 2025, Ferrari ha hecho oficial este bombazo que no solo provocará un maremoto en la futura parrilla, sino que supondrá la despedida de Carlos Sainz de la marca de Maranello.

Veníamos comentamos en Don Balón que el piloto madrileño tenía dudas sobre si seguir vinculado al equipo, en parte por las discrepancias en lo que referente a la duración de esa renovación y, sin ni siquiera confirmarse la salida de Carlos, el equipo ha cerrado un acuerdo con Lewis Hamilton que, como es evidente, dejará al madrileño sin asiento en 2025.

A Mercedes le costará mucho dar con un reemplazante para el inglés, siendo el propio Sainz una de las opciones que contemplará Toto Wolff, pero este bombazo tendrá muchas más trascendencia ya que Alonso podría recibir la llamada de Mercedes como sustituto de Lewis y esto, a su vez, podría precipitar la llegada del madrileño a Aston Martin.