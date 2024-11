El sueño de Verstappen más cerca, así puede asegurar su cuarto Mundial en el Gran Premio de Las Vegas

La temporada 2024 de Fórmula 1 está llegando a su fin, y el Gran Premio de Las Vegas se perfila como el escenario ideal para que Max Verstappen logre su cuarto título mundial. Con una ventaja de 62 puntos sobre Lando Norris, el piloto de Red Bull está cada vez más cerca de coronarse una vez más, y a solo tres carreras de que termine la temporada, ya podría sellar su cuarto campeonato.

Desde 2021, Max Verstappen ha dominado la Fórmula 1, llevándose el campeonato en las últimas tres temporadas. Con solo 27 años, el piloto holandés se encuentra a punto de superar a figuras legendarias del automovilismo como Ayrton Senna, Nelson Piquet y Niki Lauda, quienes tienen tres títulos, y se encamina a igualar a grandes como Sebastian Vettel y Alain Prost, ambos con cuatro campeonatos. Pero lo más ambicioso de todo es que, con un quinto título, Verstappen alcanzaría a Juan Manuel Fangio, uno de los íconos más grandes de la F1.

