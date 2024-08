Embargo, denuncia y deuda pendiente; Haas es cazado en Zandvoort: tiemblan Magnussen y Hulkenberg

La Fórmula 1 recibió un golpe duro luego de que agentes judiciales y miembros de la policía arriben al circuito de Zandvoort en el Gran Premio de Países Bajos. El apuntado fue la escudería Hass, denunciado por su ex patrocinador Uralkali, que pertenece a un viejo conocido por el equipo, el padre de Nikita, Dmitriy Mazepin. El gigante acusa a Haas de no pagar completo por el patrocinio brindado antes de despedir a Nikita tras la invasión rusa a Ucrania.

Ante la vista y paciencia de Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, que no tienen nada que ver con el tema, los agentes encargados del caso no bajaron los brazos y fueron con intención de encargar los bienes de Haas. Se sabe que el patrocinio era de 12 millones y el conglomerado acusa que faltan 8 restantes, por lo tanto, la presencia de los encargados de investigar evaluó la suma de los activos del equipo.

Haas es denunciado

La información la da ‘Motorsport.com’, que especifica que la demanda llegó hasta los tribunales neerlandese y que no deja más opción a Haas que pagar los 8 millones de euros que exige Uralkali. La notificación está hecha y si la empresa no rinde cuentas, los monoplazas no podrán salir de Países Bajos, tomando en cuenta que la siguiente carrera es en Italia.

Dura advertencia

La intervención fue sorpresiva para los miembros de Haas, ya enterados de la denuncia y el siguiente paso que los encargados de este tema deben ejecutar. Hasta donde se sabe, tanto Magnussen como Hulkenberg tienen luz verde para competir este fin de semana, pero si la deuda no es saldada, la tendrán complicada en el GP de Italia.

Contundente comunicado

Haas no fue ajeno a la situación y no es escabulló, por ende, emitió un comunicado señalando que la escudería “tiene la plena intención de pagar a Uralkali todas las cantidades adeudadas de conformidad con el fallo judicial". Además, señaló que están “trabajando con sus abogados para asegurar que el pago cumplirá con todas las sanciones y reglamentos pertinentes de EE.UU”. Por su parte, Uralkali fue explícito en su comunicado, afirmando que “Haas tuvo más de dos meses para cumplir”. Finalmente, cerró el mismo diciendo que espera que “Haas rectifique rápidamente la situación para que todas las partes puedan continuar”.