En Australia, Fernando Alonso confirma la pesadilla de Aston Martin: el mundial será imposible

Pese a las esperanzas puestas en este 2024, la realidad ha pegado muy fuerte a Aston Martin y a Fernando Alonso. La escudería de Silverstone no ha sido capaz de reeditar la mayúscula sorpresa que dio el año pasado y, como viene siendo habitual en esta temporada, solamente la magia de un Alonso que ha acabado sancionado, ha sido capaz de salvar, de nuevo, los muebles con un coche cuyo ritmo dista mucho del que tienen los pilotos de la cabeza.

El piloto asturiano acabó en una milagrosa sexta posición en el que ha sido el fin de semana más complicado hasta la fecha. Fernando Alonso nunca fue capaz de sentirse verdaderamente cómodo sobre el asfalto de Albert Park, hecho que acusó en clasificación, donde acabó décimo, una condena que acabó siendo la mayor bendición para el español, que, gracias a montar neumáticos duros de salida, mostró un gran ritmo que lo llevó a a ganar cuatro plazas, las cuales, tras un frenazo ilegal ante George Russell quedaron en dos, dejando a Alonso en la octava plaza.

La realidad es que no hay nada que invite a pensar que Aston Martin será capaz de dar un paso adelante que lleve a Fernando Alonso a tener un ritmo similar, ya no a los Red Bull, sino al que tienen Norris y Sainz con sus McLaren y Ferrari, los cuales, ahora mismo, están en una órbita diferente de la de Aston Martin, que si no es el quinto coche de la parrilla no es por su monoplaza, sino porque Alonso tapa muchas de sus carencias. Y es que así, competir por el Mundial de Fórmula 1 resulta imposible.

Fernando Alonso has been demoted to P8 after being given a 20-second penalty for the late-race incident involving George Russell.



He has also been handed three penalty points.#F1 #AusGP pic.twitter.com/gmKniEFACq