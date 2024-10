Es el favorito de Red Bull para echar a Checo Pérez, pero Alonso avisa a Verstappen: es un peligro

En Red Bull hace varias semanas que están pasando un exhaustivo tiempo de castings para definir el que será, en un futuro más que cercano, el próximo compañero de Max Verstappen. Pues, con el mal rendimiento de Sergio Checo Pérez a los mandos del Red Bull, en la escudería de las bebidas energéticas están decididos a dar un importante cambio de rumbo que les permita contar con dos pilotos de primer nivel, capaces de competir de tú a tú contras las demás escudería, pues ahora mismo es Verstappen contra el mundo.

Ante esta situación, Liam Lawson se presenta como uno de los favoritos dentro de Red Bull para tomar el puesto del piloto mexicano al lado de Verstappen. Sin embargo, en su carrera de debut en el GP de Austin, el neozelandés comenzó con el pie izquierdo. Pues, en la carrera sprint cometió el peor error posible al tapar de forma, como mínimo, muy poco deportiva a un Fernando Alonso que no se contuvo al calificar al Lawson de “idiota”.

Y es que, el enfado del asturiano no se quedó sobre el asfalto, sino que al bajarse de su monoplaza Fernando Alonso volvió a arremeter contra el neozelandés:”Liam tiene 6 carreras para demostrar mucho. Seguramente no sea el mejor inicio, pero es su carrera no la que está en juego, no la mia”. Así de contundente fue Fernando al hablar de Lawson, en palabras recogidas por Car and Driver.

Un peligroso compañero para Verstappen

Tras lo visto en su primera puesta en escena, ha quedado claro que Liam Lawson no es un piloto blando. Y es que, si en una carrera al sprint ya se ha atrevido a jugar sucio con Fernando Alonso, es evidente que el neozelandés es un piloto que no tendrá miramientos al luchar contra un Verstappen que si algo no quiere es tener un enemigo en el box de al lado.

Así pues, en Austin, Red Bull ya ha recibido el primer aviso por parte de Fernando Alonso respecto de su nuevo proyecto de piloto, un Liam Lawson que a las primeras de cambio se ha visto inmerso en una guerra contra el piloto asturiano de la cual no saldrá nunca beneficiado.