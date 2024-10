Un piloto de Red Bull no aguanta las críticas y arremete contra McLaren: la Fórmula 1, de cabeza

Aún quedan unas cuantas carreras más para que la Fórmula 1 llegue a su fin en su temporada 2024, Red Bull sigue con la disposición de reafirmar su poderío, al igual que Max Verstappen. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba para el equipo austriaco, ya que McLaren despertó y esa reacción provocó que Lando Norris se acercara al neerlandés en el Mundial de Pilotos, y que en el de Constructores Red Bull pasara al segundo lugar.

El tres veces campeón del mundo no sabe lo que es ganar una carrera después de varios meses y las críticas crecen semana tras semana, hasta llegar a oídos del propio Verstappen quien no se guardó nada cuando le tocó hablar sobre los detractores. Exactamente, una declaración de Zak Brown, director de McLaren, encendió mucho más al piloto de las bebidas energéticas, que no solo apuntó hacia él, sino contra los que siguen soltando más críticas sobre Red Bull y el supuesto origen de la racha de derrotas.

La furia de Verstappen

Zak Brown había dicho que la causa del bajó de nivel de las otras escuderías se debió a los problemas que aconteció Red Bull en la interna, que finalmente se reflejaron en los resultados. Verstappen captó bien lo que dijo el CEO y arremetió contra él y los detractores. “Los demás gritan cosas todo el tiempo, pero deberían concentrarse en su propio equipo”, le dijo a ‘Motorsport.com’.

El negocio de la Fórmula 1

Verstappen resaltó que sus palabras no iban específicamente a Brown, sino que se aplica a todo el mundo. Con las cosas más claras, no ignoró que las situaciones se crean de un momento a otro para desprestigiar, pero no se alarmó porque sabe que así se maneja la Fórmula 1. “Me parece bastante extraño cómo la gente inventa ciertas cosas, pero bueno, es lo que hay”, enfatizó.

El reto de Red Bull

Red Bull tiene una oportunidad inmejorable en el circuito de Las Américas cuando la F1 se mude a Austin, para presenciar el Gran Premio de Estados Unidos. Este domingo 20 de octubre habrá un nuevo ganador y dependerá del equipo que pilota Max Verstappen y Sergio Pérez si por fin encontró ajustar los detalles en el auto para hacerlo más competitivo.