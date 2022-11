Esteban Ocon desmiente a Fernando Alonso: lío monumental en Alpine

A Fernando Alonso se le parece estar haciendo largo el Mundial de Fórmula 1. A pesar de que tan solo quedan dos GP para que la temporada termine (del 11 al 13 de noviembre en Brasil y del 18 al 20 del mismo mes en Abu Dhabi), las sensaciones que el piloto asturiano está teniendo con Alpine, su actual equipo, no parecen ser las mejores. Así lo evidenció el español el pasado fin de semana, en el circuito Hermanos Rodríguez de México, cuando después de ver como su monoplaza tuvo problemas mecánicos dejó entrever un trato distinto hacia su persona: “En Alpine solo se rompe mi coche”, dijo.

Sin embargo, ahora unas declaraciones de Esteban Ocon parecen denotar que la relación entre ambos pilotos tampoco está en su mejor momento, ya que el francés lejos de zanjar el debate, alimentó la polémica desmintiendo las palabras de Fernando Alonso: “Mi coche también se rompe”, afirmó.

En este sentido, Ocon fue más lejos y quiso hacerle memoria a Fernando Alonso de algunas de las veces en las que el francés tuvo problemas con su monoplaza: "Mi caja de cambios se rompió en Imola. El coche se rompió en Silverstone. Me retiré en Singapur. He tenido seis cambios de motor, como él. Obviamente, el suyo se rompió en México, pero los dos llevamos el mismo número de motores", sentenció en declaraciones recogidas por AS.

Por su parte, el francés también quiso analizar su última carrera: “En México debí tener cuidado con las temperaturas. Esta es la causa por la que, potencialmente, perdimos con Daniel (Ricciardo). Por una parte estoy contento por él, que hizo una buena carrera; pero, por la otra, no estoy contento porque McLaren nos superó”.

Finalmente, Ocon se pronunció sobre la pelea de Alpine con McLaren por lograr la cuarta plaza en el Mundial de Constructores, que es el objetivo principal de los galos para lo que queda de temporada: “Va a estar muy ajustado en las dos carreras que quedan. Será una dura lucha. Va a durar hasta la última vuelta de la última carrera. Brasil y Abu Dabi deberían ser dos buenas carreras para nosotros. Ojalá que podamos sacar todo el potencial de nuestros dos coches y mantener ese lugar en el campeonato", finalizó.