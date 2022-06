Exclusiva: Leclerc y Sainz lo asumen y Hamilton reconoce al nuevo rey

Ha tenido que llegar el Gran Premio de Canadá para que Max Verstappen aseste un golpe de autoridad en el Mundial de F1. El piloto neerlandés, tras la brillante clasificación del sábado, lideró con suma solvencia la carrera celebrada en Montreal este domingo y, tras lograr la victoria, la repercusión de la misma es el tema más hablado hoy en el paddock.

Durante los primeros compromisos de la temporada tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz se han postulado como firmes candidatos para arrebatar el título al neerlandés, pero la carrera en Canadá ha supuesto un antes y después en el Mundial, un punto de inflexión en el que Ferrari sabe que no puede competir contra Max y en el que Lewis Hamilton también se ha dado cuenta de que ya no es el rey de la F1.

Aunque el inglés y el neerlandés batallaron de forma equitativa en 2021 y la emoción estuvo presente hasta el último suspiro de la campaña, esta temporada las dinámicas son totalmente opuestas. Mercedes no tiene capacidad para asomarse a los puestos de cabezas dado que las mejoras introducidas en el W13 se están haciendo notar muy poco sobre el asfalto y, además, Red Bull se sigue mostrando muy superior en cada rincón de la pista, independientemente de cuál sea el circuito.

Es más, en Canadá todos los aficionados, pilotos y compañeros pudieron comprobar que este año ya no tiene rival: Carlos Sainz se acercó a Max aprovechando la juventud de sus neumáticos, pero el madrileño no fue capaz de adelantar al neerlandés rodando diez vueltas a solo unas décimas de él. Esto no sería novedoso si tenemos en cuenta la potencia del Red Bull, pero el DRS esta vez, y de forma inédita en el campeonato, no actuó como factor diferencial.

Verstappen soportó durante el último tramo de la carrera las embestidas de Sainz, pero ni con esa ventaja aerodinámica el español pudo superarle, por lo que la conclusión es clara. Aparte de tener el coche más rápido, Red Bull cuenta con el piloto más competitivo, por lo que el Mundial ya no es cosa de dos como muchos esperaban cuando Leclerc arrancó la contienda igualando los tiempos del vigente campeón: nueva era y nuevo rey.