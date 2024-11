Explotan las tensiones en Ferrari, Sainz y Leclerc protagonizan un duro enfrentamiento

Las tensiones dentro de Ferrari han alcanzado un nuevo nivel tras el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, cuando Carlos Sainz y Charles Leclerc protagonizaron un incidente que ha sacudido el ambiente en el equipo italiano. Aunque la relación entre ambos pilotos siempre ha sido una de las más armoniosas del paddock, en esta ocasión los roces fueron evidentes y la polémica no tardó en estallar.

Un adelantamiento polémico

La disputa comenzó cuando Carlos Sainz superó a Leclerc en el tramo final de la carrera en Las Vegas, arrebátandole el tercer puesto del podio. Leclerc no tardó en expresar su desacuerdo por la maniobra del español, calificándola de "deshonesta". Sin embargo, lo que exacerbó la situación fue que el piloto monegasco dejó abierta su radio, permitiendo que sus quejas se escucharan públicamente.

En ese momento, Leclerc no contuvo su frustración: "Hice mi trabajo, pero ser bueno me jode todo el tiempo", expresó de manera vehemente, sin ser consciente de que todos los oyentes del 'paddock' escuchaban su desahogo. Sus palabras fueron duras, y la tensión quedó más que evidente.

Las palabras de Leclerc

Al momento de tranquilizarse y explicar lo sucedido, Leclerc dejó claro que no estaba conforme con el comportamiento de su compañero. "No estaba contento con el comportamiento de Carlos", afirmó, sin entrar en detalles específicos, pero dejando entrever que había diferencias sobre lo que se había acordado previamente en el equipo. Para Leclerc, la maniobra no solo fue una sorpresa, sino una falta de respeto que le dolió especialmente por su lucha en el campeonato de pilotos.

El piloto monegasco también reconoció que ese incidente había afectado su lucha por el segundo lugar del Mundial de Pilotos, un objetivo en el que se encuentra a la caza de Lando Norris. "Sí que cambia algo en mi lucha con Norris, y eso me duele un poco", comentó Leclerc, mostrando que la disputa no era solo un asunto de respeto entre compañeros, sino también una cuestión de campeonato.

La respuesta de Sainz

Carlos Sainz, por su parte, trató de restar importancia al asunto, adoptando una postura diplomática. "Son cosas entre él y yo", declaró, haciendo referencia a la conversación privada que se desarrollaría dentro del equipo. Sainz destacó que había acordado no hablar sobre el tema con los medios, pues prefería tratarlo internamente para evitar aumentar la tensión. A pesar de las críticas de Leclerc, el español insistió en que no era necesario hacer pública la disputa.

FERRARI CON INTERNAS | Vasseur convocó a Leclerc y Sainz para darles un mensaje claro:



"Nadie les pide que sean mejores amigos, todavía les quedan 2 carreras juntos y Ferrari exige una colaboración leal"



"Nadie les pide que sean mejores amigos, todavía les quedan 2 carreras juntos y Ferrari exige una colaboración leal"

🚨 SE DICE QUE VASSEUR LO DIJO EN ESPAÑOL PARA QUE SAINZ ENTIENDA

La situación en Ferrari

Lo que se respiraba en el box de Ferrari tras la carrera era una palpable tensión. Aunque el equipo italiano logró terminar con ambos pilotos en el podio, con Sainz tercero y Leclerc cuarto, el ambiente no era de celebración. Ferrari sigue en plena lucha por el Campeonato de Constructores, con McLaren a tan solo 22 puntos de distancia, pero la disputa interna podría complicar aún más las relaciones dentro del equipo.