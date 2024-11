Felipe Massa reaviva el escándalo, exige el título de 2008 y lanza un dardo a Hamilton

El Mundial de Fórmula 1 de 2008 fue uno de los más reñidos de la historia. Felipe Massa, piloto de Ferrari, quedó subcampeón con 97 puntos, a solo uno de Lewis Hamilton, quien conquistó su primer campeonato mundial. Sin embargo, 16 años después, Massa sigue convencido de que aquel resultado fue injusto y ha decidido emprender una batalla legal para que se le reconozca como campeón.

El origen de su queja se encuentra en el controvertido 'Crashgate' del Gran Premio de Singapur. En esa carrera, un accidente deliberado de Nelson Piquet Jr., entonces compañero de Fernando Alonso en Renault, alteró el desarrollo de la prueba. Massa asegura que esta manipulación influyó directamente en el desenlace del campeonato.

El brasileño insiste en que su lucha no es contra Lewis Hamilton, sino contra lo que considera un complot que le arrebató el título. En declaraciones recientes, afirmó: "Todos los pilotos somos miembros de la FIA, y esta tiene la obligación moral de tratarnos de manera justa". Massa señala que los puntos perdidos en Singapur habrían sido suficientes para superar a Hamilton en la clasificación general.

Desde su retiro de la Fórmula 1, Massa ha buscado justicia fuera de los circuitos. Actualmente, sus abogados trabajan para revertir oficialmente el resultado del campeonato de 2008. Aunque las probabilidades de éxito son inciertas, Massa afirma que no renunciará: "Solo estoy luchando por mis derechos. Nadie puede esperar que me dé por vencido".

Felipe Massa ‘not against’ Lewis Hamilton with F1 2008 court case battle:



– Felipe Massa has clarified that his legal fight to claim the 2008 F1 World Championship is not aimed at Lewis Hamilton but at correcting a manipulated result.



“This is about justice,” Massa told said.… pic.twitter.com/FjikZNROeV