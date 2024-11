Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, se prepara para un emocionante cambio de rumbo en su carrera. A partir de 2025, el piloto británico vestirá los colores de la mítica Scuderia Ferrari.

Este movimiento marca el fin de una era de más de una década en Mercedes, donde logró consolidarse como una leyenda del automovilismo. Ahora, a sus últimos años como piloto, Hamilton afronta un nuevo desafío en el equipo italiano, con la mirada puesta en el campeonato.

Ferrari ha mostrado señales prometedoras en las últimas temporadas. Aunque aún no han alcanzado la consistencia necesaria para un campeonato, las mejoras en el rendimiento del auto han sido evidentes.

According to the Italian outlet, AutoRacer, Monster, Tommy Tommy Hilfiger and ALMAVE expected to join Lewis Hamilton at Scuderia Ferrari.



