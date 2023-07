Fernando Alonso avisa a Verstappen para 2024: Aston Martin prepara el golpe definitivo a Red Bull

El gran comienzo de año de Fernando Alonso con su Aston Martin ilusionó mucho a toda la afición española, que diez años después, volvía a ver a Fernando con un coche capaz de competir, como mínimo, por podios. Ante esta situación, el optimismo se desató hasta tal punto que se especuló con una lucha por el mundial, que ha acabado siendo pura imaginación por culpa tanto de Aston Martin como de Red Bull y Max Verstappen.

Sin embargo, pese al gran comienzo de año de la escudería británica, desde el GP de Silverstone, el monoplaza no ha sido tan rápido como acostumbraba a ser, algo que pese a preocupar mucho a la afición, llena de optimismo a Fernando, que no ve tan negativo este pequeño bajón. Tal como lo afirmó en la rueda de prensa previa al GP de Bélgica: “Obviamente bajamos el rendimiento en los últimos grandes premios. Pero no es tan malo como parece. Estuvimos a cuatro décimas de la pole”.

Por otro lado, el asturiano está convencido que todo lo que suceda en 2023 es para un mejor 2024, año donde esperan dar el paso definitivo para competir por victorias: “Si tenemos una temporada muy fácil, no estaremos preparando 2024. Así que este tipo de fines de semana difíciles, de entender y comprender a nuestros rivales hará que el equipo sea más fuerte”.

Con sus palabras, Fernando Alonso deja claras sus intenciones. Y es que, con este mundial ya listo para sentencia, es el momento de avanzar hacia un 2024 exitoso, donde como mínimo, puedan acercarse a unos Red Bull, que, pese a no ser tan insultantemente superiores como en las primeras carreras, su ritmo en tandas largas sigue siendo monstruoso.

Así pues, Aston Martin se une a Mercedes en el grupo de equipos que ha optado por comenzar a pensar en 2024, año donde esperan dar un salto importante de cara a poder competir por el Mundial. Y es que como os contamos en Don Balón, Lewis Hamilton tiene claro que su monoplaza ya no buscará corregir los errores que presenta, sino mejorar el que llegará el año que viene. Todo para dar caza a los Red Bull.