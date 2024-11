Fernando Alonso no se guarda nada y envía un mensaje a Verstappen tras su 4º título en la Fórmula 1

La estrategia fue clave para Fernando Alonso este fin de semana. A pesar de una clasificación complicada el sábado, el piloto español logró dar un giro a la situación en la carrera. La decisión de salir con neumáticos blandos permitió a Alonso adelantar a Sergio Pérez desde el inicio y luchar con Kevin Magnussen en las primeras vueltas. Sin embargo, la alta degradación obligó al asturiano a realizar una parada temprana tras cinco vueltas.

Aunque la estrategia agresiva mostró resultados positivos en términos de ritmo y sensaciones, no fue suficiente para alcanzar la zona de puntos. Alonso terminó en la 11ª posición, justo detrás de Pérez. Este resultado prolonga la sequía de Aston Martin, que lleva cuatro carreras consecutivas sin sumar puntos. Actualmente, el equipo ocupa la quinta posición en el mundial de constructores con 86 puntos.

Declaraciones con ambición y autocrítica

Fernando Alonso no ocultó su frustración al final de la carrera. “Fue la mejor sesión del fin de semana, pero perder el punto tan cerca del final deja un sabor amargo. Si hubiera otra carrera en 30 minutos, me subiría al coche y lo intentaría de nuevo”, comentó el asturiano. Reconoció que la estrategia agresiva les permitió tener pista libre y luchar por posiciones importantes, aunque finalmente no se materializara en puntos.

La filosofía de vida de Fernando Alonso resumida en menos de un minuto 😍👏



Alma de samurái 🥋#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/GYdj2DzGtv — DAZN España (@DAZN_ES) November 24, 2024

El piloto también habló sobre sus expectativas para el futuro. “Somos competitivos y siempre queremos más, aunque sea un punto. Sabemos cuáles son nuestros objetivos actuales, pero nuestro sueño es ser campeones del mundo. Espero estar en esa posición en 2026, y que Aston Martin esté entre los candidatos”, declaró con determinación.

La referencia a Verstappen y el futuro

Alonso también aprovechó para destacar el nivel actual de Max Verstappen, quien recientemente aseguró su cuarto título mundial. Aunque no mencionó al holandés de forma directa, sus palabras fueron claras: “Todos queremos ser campeones, y estoy trabajando para que en 2026 podamos estar luchando al más alto nivel”. Este mensaje refleja tanto su admiración como su ambición por regresar a la cima de la Fórmula 1.

Una temporada complicada, pero con miras al futuro

El AMR24 ha demostrado ser un monoplaza competitivo en momentos puntuales, pero las limitaciones del coche y la falta de consistencia han condicionado los resultados. Alonso y el equipo miran ya hacia 2026, cuando esperan ser verdaderos contendientes al título. Con solo dos carreras por disputar en Catar y Abu Dhabi, las expectativas de mejora inmediata son bajas, pero el piloto español no pierde la fe en el proyecto a largo plazo.