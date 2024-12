Fernando Alonso predice el año en que ganará el Mundial, sorprende a todos

Fernando Alonso, uno de los pilotos más experimentados y reconocidos de la Fórmula 1, ha hablado sobre sus expectativas de cara al futuro con el equipo Aston Martin. A pesar de los contratiempos que el equipo británico ha enfrentado durante esta temporada, el piloto español sigue siendo optimista y asegura que el verdadero objetivo se encuentra en 2026.

Afrontando los desafíos de 2024

Este año no ha sido fácil para Aston Martin, con varios problemas técnicos y piezas que no han rendido como se esperaba. Sin embargo, Fernando Alonso no considera que haya sido un "año perdido".

El piloto subraya que, aunque no se ha logrado avanzar al nivel deseado en pista, las bases para el futuro ya se están sentando. A pesar de las dificultades, el equipo ha trabajado en mejorar su infraestructura, un aspecto clave para los próximos años.

Mirada al futuro: el objetivo es 2026

El verdadero foco de Aston Martin está en 2026, cuando esperan tener un coche competitivo capaz de luchar por el campeonato. Alonso es claro al respecto: "En 2025 no estaremos en posición de luchar por el Mundial", comenta.

Sin embargo, está convencido de que con los avances que se están implementando, en 2026 podría ser el año en el que realmente puedan desafiar a Max Verstappen y otros contendientes por el título.

Avances en la infraestructura de Aston Martin

A pesar de no haber logrado los resultados esperados en 2024, el equipo ha dado pasos importantes en su desarrollo a largo plazo. Uno de los principales logros es la finalización del nuevo túnel de viento en la sede de Aston Martin en Silverstone.

Este túnel de viento comenzará a operar en 2025 y será una herramienta fundamental para el diseño y la mejora del coche. Además, la incorporación de figuras clave como Enrico Cardile y Andy Cowell refuerza la infraestructura del equipo, que espera tener un impacto significativo en el rendimiento del coche en los próximos años.

🗣️ Fernando Alonso bromea: "El túnel de viento ya estará operativo en breve y tendremos a Adrian Newey, así que no ha sido un mal 2024".



"Somos conscientes de que no hemos cumplido en la segunda mitad de temporada, pero intentaremos luchar por el campeonato en el futuro". #F1 pic.twitter.com/nIzem5Uwc1 — Rubén Canales (@RubCanales) November 29, 2024

La llegada de Adrian Newey

Uno de los anuncios más importantes para el futuro de Aston Martin es la incorporación de Adrian Newey, el renombrado ingeniero que ha logrado títulos con equipos como Red Bull, McLaren y Williams.

La experiencia y el talento de Newey son una señal clara de que Aston Martin está invirtiendo en un proyecto a largo plazo para pelear por el campeonato. Alonso no duda de que este refuerzo será clave en la evolución del equipo.