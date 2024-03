Ferrari improvisa y sirve de ejemplo a Hamilton: desde 1972 no se veía nada igual, Sainz es culpable

Venimos avisando en Don Balón a tenor de las últimas novedades introducidas por Ferrari en el monoplaza rojo que Carlos Sainz tendría una oportunidad muy buena para confirmar su candidatura a estar en los primeros puestos de la clasificación durante todo el campeonato, pero lastimosamente para el equipo, así como para el piloto, el madrileño no podrá rodar en el Gran Premio de Arabia Saudí se celebrará en el trazado de Jeddah

Una imprevista operación de apendicitis impedirá a Sainz estar a disposición de su equipo para reafirmar las buenas sensaciones sembradas en el primer evento de la temporada celebrado hace una semana atrás en Bahréin y aquí Ferrari se ha visto en la obligación de depositar su confianza en Ollie Bearman.

Welcoming the 776th @F1 driver to the grid, @OllieBearman! 👊



Ollie becomes the 97th driver to race in F1 for @Ferrari, using the number 38#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/VmubDGNDbf