Ferrari le rompe el corazón a Lewis Hamilton y le da un revés que lo deja perplejo: "¿Aporta algo?"

El inicio de temporada de Ferrari está siendo muy decepcionante. La escudería del Cavallino Rampante solamente ha sido capaz de sumar un podio en lo que va de año, una cifra malísima para un equipo que aspiraba a volver a competir por victorias en este 2023, algo que ya es evidente que no van a lograr en todo el año. Además, los resultados negativos no vienen provocados por una o dos razones, sino que hay varios elementos disfuncionales dentro de la escudería italiana; si no es el coche, es la estrategia, sino el motor y cuando todo parece en su lugar, el piloto es quien comete el error.

Con toda esta situación, el jefe de equipo de Ferrari, Frédéric Vasseur ha hablado sobre la posibilidad de ver un cambio de pilotos de cara a la próxima temporada: “Hay muchos grandes nombres en Fórmula 1. A menudo me preguntan por Max, Lewis o varios buenos ingenieros. Claro que me gustaría que estuviesen aquí, pero eso no funciona así. Me pregunto si esos grandes nombres que no han participado en el proyecto… ¿aportan algo?”, sentenció un Vasseur que no cree que los cambios de cromos sean útiles.

En esta misma línea, el jefe de los de Maranello considera que estos grandes nombres también conllevan sus cambios, algo que no siempre en conveniente: “Si se unen al equipo y quieren cambiarlo todo, estás hablado de dos o tres años de trabajo.”

Con las palabras de Vasseur, parece evidente que los rumores de una posible llegada de Lewis Hamilton a Maranello no serán posible, como mínimo de cara a la próxima temporada. El proyecto de Ferrari todavía es joven y sería una decisión precipitada la de intercambiar al británico por Charles Leclerc. El monegasco, pese a haber dado algún síntoma de hartazgo, está totalmente comprometido con Ferrari y perderlo sería una decisión nefasta.

Así pues, desde Ferrari no ven con buenos ojos el fichaje de un gran piloto como Lewis Hamilton de cara al futuro más cercano, ya que como ha dicho Vasseur, se cuestionan qué tan favorable sea incorporar a un piloto nuevo que pueda cambiar la mayoría de la estructura del equipo.