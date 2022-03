Ferrari no firma ser segundos y Alonso aspira a todo en Bahréin

Queda solo un día para que de comienzo ‘El Gran Circo’, y aunque las últimas informaciones sobre una tormenta de arena están haciendo peligrar el inicio de la primera carrera de la temporada, todo apunta a que se podrá disputar y veremos correr en el asfalto al nuevo RB18 con Max Verstappen a la cabeza queriendo revalidar el título conseguido el año pasado en Abu Dabi, al revolucionario Mercedes de Lewis Hamilton y a la sensación de la pretemporada, el Ferrari de Carlos Sainz y Leclerc. Sin olvidarnos de Fernando Alonso y su Alpine que vienen dispuestos a ser la gran sorpresa del año.

En Ferrari están muy ilusionados esta temporada, el propio jefe de equipo Mattia Binotto así lo ha expresado en los micrófonos de los medios de comunicación en una entrevista previa al GP de Bahréin donde no solo ha reconocido una mejoría si no que ha afirmado haber recortado la desventaja en cuanto a Mercedes:” En los test hicimos un ejercicio por lo poco que hemos visto, y según etos primeros análisis estamos al nivel que los demás, ciertamente no por detrás de ellos y quizás un poco más”.

Pero el jefe de equipo de Carlos Sainz y Leclerc es precavido con respecto a la euforia creada alrededor de los italianos esta temporada” Ya dije que harán falta 4 o 5 carreras para descubrir el potencial de los distintos monoplazas, y aunque en Bahréin seamos muy competitivos no será momento de animarse, también puede ser una simple ilusión. Red Bull me pareció muy fuerte, uno estará delante de nosotros y otro detrás, no sé, pero creo que estaremos en un nivel en el que podemos competir”.

Por su parte, Fernando Alonso está deseando comenzar la temporada y probar el nuevo Alpine y ver hasta donde es capaz de llegar:” Estoy deseando que llegue el sábado y ver donde estamos”, afirma el bicampeón del mundo en una entrevista en Bahréin donde analizaba el rendimiento de su nuevo monoplaza desde que comenzó la pretemporada:” Hemos tenido más tiempo en el coche y estoy mucho más preparado. Estamos razonablemente satisfechos con el A522 y como nadie sabe qué modos de combustible o motor han estado usando todos durante las pruebas es imposible realizar un pronóstico ahora”, insiste el tres veces ganador de la prueba en Bahreín.

Queda un día para que de comiendo la fórmula 1, y aunque avanzar cuál será el destino de las escuderías tras la primera carrera del campeonato es aventurarse demasiado, será una buena guía para pronosticar cuál es el estado actual de los monoplazas de la parrilla.