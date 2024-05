Ferrari tiembla con el aviso sobre Lewis Hamilton y Leclerc: echarán mucho de menos a Carlos Sainz

Nada más comenzar la temporada de Fórmula 1, Ferrari y Lewis Hamilton nos dejaban la noticia de la década con el fichaje del británico por el equipo italiano. En este sentido, los de Maranello confirmaron que por la incorporación del siete veces campeón del mundo Carlos Sainz iba a ser el gran damnificado, viéndose obligado a salir del equipo para hacer hueco al inglés, una decisión que puede acabar siendo más negativa que positiva para los italianos.

La realidad es que la dupla que forman Sainz y Leclerc es una de las mejores de todo el campeonato. Pues, tanto por el rendimiento deportivo como por la relación entre ambos, el español y el monegasco han sido capaces de funcionar como un reloj y sin generar un solo problema dentro del equipo, algo que con Hamilton podría cambiar, algo que se teme el ex piloto Juan Pablo Montoya.

Hamilton nunca hace amigos

Tan es así, que el ex piloto colombiano afirmó en palabras para RacingNews365 que no ve nada claro que el experimento de Ferrari vaya a salir bien: “Para ser honesto será interesante ver qué tan bien va todo con Charles y Lewis en los coches. Habrá un choque de personalidades ahí. Será divertido verlo”. Unas palabras que confirman las dudas existentes sobre el encaje entre el británico y el monegasco, pues, a diferencia de Sainz, Lewis Hamilton no ha sido capaz de mantener buenas relaciones con aquellos compañeros que le dieron batalla a lo largo de su carrera.

Buen ejemplo de ello lo son tanto Fernando Alonso como Nico Rosberg. Ambos vieron como la relación con el británico se iba enturbiando cada vez más a medida que le plantaban cara para conseguir el título mundial. Acabando ambos casos de la misma forma: tanto con Alonso como con Rosberg lejos de sus equipos. En el caso del español teniendo que dejar el equipo McLaren y con el alemán optando por la retirada.

Así pues, en Ferrari ya se pueden preparar para los terremotos que puede ocasionar la relación entre Leclerc y Hamilton, pues si hay un mundial de por medio, la guerra está más que asegurada.