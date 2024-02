Ganar a Verstappen y Pérez es real para la escudería que no mete a Ferrari y Mercedes en la pelea

Empiezan a originarse las primeras rencillas en el paddock entre los diferentes equipos que no solo quieren mejorar sus prestaciones respecto a la temporada 2023, sino a dar un salto lo suficientemente importante para acercarse lo máximo posible a Max Verstappen y Checo Pérez y, por qué no, intentar pelear por el título.

Aquí venimos haciendo eco en Don Balón de que Ferrari, Mercedes y Aston Martin son los principales oponentes a los que se enfrentaría Red Bull en su intento de seguir dominando la categoría, pero cada vez está cogiendo más fuerza la posibilidad de que McLaren se convierta en el gran adversario para Pérez y, sobre todo, Verstappen.

Así lo ha manifestado abiertamente un Andrea Stella que, tras verter unas admirables palabras sobre Fernando Alonso hace una semana atrás, no ha escatimado a la hora de resaltar los puntos fuertes de un monoplaza, el de la marca británica, que puede plantar cara a Red Bull, o al menos así lo espera el mandatario italiano: "Estaremos en una posición fuerte para igualar a Red Bull. Debo comentar que este es el primer año de estas nuevas regulaciones que el coche no se basa en lo que has visto en las primeras fotografías de los coches. Las formas microscópicas parecen empezar a converger. Al mismo tiempo, gran parte del rendimiento está en realidad en los detalles y en el juego medio. Definitivamente, el MCL38 es el primer coche que podría beneficiarse de la ejecución de algunos de los proyectos de infraestructura de los que hablamos bastante el año pasado”, aseveró en PitLane Motor.

Ilusión no falta en el garaje de McLaren, especialmente porque Lando Norris podría afianzarse como el gran rival de Verstappen en la pelea por el título, algo que aún está por verse, en el mismo momento que consiga ganar su primera carrera en la Fórmula 1, la gran cuenta que todavía tiene pendiente el piloto británico.

Ni mucho menos el Gran Premio de Bahréin será definitivo para extraer conclusiones de lo más tajantes, pero será la mejor prueba para comprobar si Stella tiene razón en sus palabras o solo busca amedrentar a aquellas escuderías, como Ferrari o Mercedes, que de verdad sí tiene razones para entusiasmarse.