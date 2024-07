GP de Hungría: Carlos Sainz busca coronarse por segunda en la temporada

En el autódromo de Hungaroring se correrá la decimotercera vuelta de esta temporada en donde Max Verstappen es el favorito para salir campeón. Sin embargo, Sainz logró un buen tiempo y busca el podio luego de su primer puesto en el Gran Premio de Australia.

La Fórmula 1 dirá presente este fin de semana en la edición número 38, aunque su inauguración fue en el año 1936 con el ganador italiano Tazio Nuvaroli desde 1938 a 1985 no se disputaron ninguna vuelta y se volvió hace 38 años con el brasilero Nelson Piquet coronandose. El mítico Ayton Senna ganó tres veces, Michael Schumacher cuatro veces, el filandes Mika Häkkinen dos veces y desde la llegada del inglés a la máxima categoría, Lewis Hamilton logró siete veces el podio.

La temporada pasada se disputó para los mismo que hoy y allí se consagraron en el primer puesto, Max Verstappen - segunda vez allí - el britanico Lando Norris y el tercer puesto para el mexicano Checo Perez.

Carlos Sainz ya logró el primer puesto en los entrenamiento libres en un tiempo de 1:18.713, el segundo puesto para el holandés Verstappen y en tercer lugar quedó Charles Leclerc. En los entrenamientos libres 2 quien se corono fue Lando Norris con un tiempo 1:17:78, segundo nuevamente, Verstappen y tercero quedo el español Sainz. Cabe destacar que Kevin Magnussen, que fue noticia por dejar Haas esta semana se posiciono sexto.

FP2 CLASSIFICATION 🏁



Lando leads the way, Perez finds pace again and a stellar lap sees Magnussen in the top six 👏#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/UrFyi3dMIM