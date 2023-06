Grieta en Red Bull que pilla desprevenido a Verstappen y aproxima la 33 de Fernando Alonso

Max Verstappen sumó en el Gran Premio de Barcelona su quinto triunfo de la temporada en lo que parece haber sido un golpe de autoridad muy severo para hundir las opciones de Sergio Pérez, su compañero en Red Bull, de poder plantar cara al neerlandés en la carrera por el título.

No obstante, no todo es felicidad en la marca dirigida por Christian Horner, a pesar de que Red Bull lidera ya con suma solvencia el Mundial de pilotos y la clasificación por equipos, aventajando en 135 puntos a Mercedes, y es el propio mandatario el que ha provocado una grieta en la escudería presidida por Helmut Marko por un comportamiento muy desconcertante de Verstappen en el circuito de Montmeló.

Lo que podría haber sido una carrera plácida para el neerlandés de principio a fin albergó algunos momentos de preocupación y eso es algo que no termina de encajar el mencionado Horner, cuyas palabras a Sky bien se pueden catalogar como un toque de atención al bicampeón neerlandés: “Ya ha cometido tres infracciones y la próxima habría sido una penalización de tiempo. No queríamos que marcara la vuelta más rápida. Simplemente no puedes detenerlo. Así que sí, solo tenía que mantenerlo dentro de las líneas blancas, pero esto es algo de lo que creo que ya podemos reírnos”.

Verstappen arriesgó más de lo necesario cuando ostentaba una cómoda ventaja respecto a sus más inmediatos perseguidores, Hamilton y Russell, y eso pudo pasar factura al equipo de una forma muy peyorativa. En la línea de Horner, Marko también ha querido manifestar un cierto grado de descontento con la actitud de su pupilo: “No queríamos que marcara la vuelta más rápida. Simplemente no puedes detenerlo. Ya tenía tres avisos por los límites de la pista. Realmente no arriesgas nada en una situación como esa."

Los posibles efectos

Pensar en una debacle de Red Bull dada la superioridad mostrada por el monoplaza podría tildarse como una sorpresa de proporciones épicas, pero esta brecha abierta entre Horner y Marko con Verstappen podría generar inestabilidad en el equipo en los próximos compromisos, algo que dará muchas esperanzas a Fernando Alonso, el piloto revelación de la temporada, para poder aprovechar esas rencillas y arrebatar a la marca austriaca la primera posición por primera vez en el campeonato, algo que supondría la victoria número 33 de su carrera deportiva: ¿Podrá lograrlo?