Shock en F1 con Alonso involucrado: Red Bull elige al español como futuro compañero de Verstappen

Es irrefutable que Max Verstappen y Fernando Alonso están siendo dos de los grandes protagonistas de la temporada en la Fórmula 1, el primero por su incontestable poderío sobre el asfalto y el piloto español por ser la gran revelación respecto al curso precedente.

Pocos imaginaban que en el paddock que Aston Martin pudiera experimentar un crecimiento como el presenciado en estos primeros meses del Mundial y de ahí que el bicampeón asturiano se haya convertido en uno de los focos de atención cada fin de semana que se celebra un nuevo evento. Eso sí, hoy Red Bull y Fernando Alonso son protagonistas por un motivo muy diferente y el cual traerá mucha cola durante los próximos meses: Pepe Martí.

El piloto español de 17 años está creciendo a pasos agigantado en el equipo cuyo propietario es el ilustre asturiano, el A14 que milita en la F3. Su vertiginosa evolución permitió al joven catalán ganar el Gran Premio de Barcelona el postrero fin de semana y esto ha provocado que Red Bull haya comenzado a intensificar su interés en el piloto con vistas a que en un futuro no muy lejano pueda arrebatar sus derechos al mencionado Alonso y, por qué no, brindarle un asiento principal junto a Verstappen: “Lo sigo desde hace mucho tiempo. No solo hoy. Lo he estado observando desde que saltó a la F3. Su mejoría es significativa. Si se une a la academia de pilotos de Red Bull, Martí tendrá mucho trabajo para llegar al escenario más grande dado su talento”, afirmó Helmut Marko a GP Fans.

Conmoción en la F1

Esto, si finalmente se traduce en un fichaje estelar por parte de Red Bull, supondrá un duro golpe para Alonso ya que, con la retirada del asturiano cada vez más cerca de producirse, su próximo reto deportivo será aupar lo máximo posible a su propio equipo.

Por ello, la pérdida de un piloto tan prometedor como Pepe Martí sería muy perjudicial en su intento de catapultar a A14 a la Fórmula 1.