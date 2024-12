Guerra total entre Russell y Verstappen, tensión máxima entre Mercedes y Red Bull

La rivalidad entre George Russell y Max Verstappen alcanzó un nuevo pico de tensión tras el último Gran Premio. Las declaraciones cruzadas y los incidentes en carrera reflejan una fractura total entre los dos pilotos, representantes de Mercedes y Red Bull. Verstappen fue contundente al declarar que había perdido el respeto por Russell, mientras que el británico admitió que esperaba un choque en la primera curva de la carrera.

El Gran Premio fue un escenario desafiante para Russell. Pese a su victoria en Las Vegas, esta vez todo le salió mal. La mala salida lo dejó en desventaja, y aunque logró mantener la posición en las primeras vueltas, terminó perdiendo el podio. Finalmente, fue cuarto, detrás de Verstappen, Charles Leclerc y Oscar Piastri.

P4. Rollercoaster of a weekend between the strengths in quali and sprint, then a very tough race. We’ll regroup and take the learnings. We’re hungry for more. Season finale in Abu Dhabi, up next. pic.twitter.com/jw6ZCx68xd