Hamilton admite lo impensable para Mercedes y Russell tiene la culpa

La nueva era de la Fórmula 1 está teniendo consecuencias drásticas dentro de Mercedes ya que Toto Wolff, tras creer que el ritmo del W13 seguiría siendo superior al de resto de monoplazas tras la nueva normativa técnica introducida, ha visto chafadas sus predicciones y a la vista ha quedado esto con las prestaciones ofrecidas por George Russell y, especialmente, Lewis Hamilton.

Aunque el primero de ellos llegó hace escasos meses al equipo y su adaptación a un monoplaza mucho más competitivo del que disponía en Williams dejó entrever mucha diferencia respecto a su compañero, está ocurriendo totalmente lo contrario. Es el heptacampeón del mundo el que no ha sabido adaptarse a la nueva fisonomía del coche, al menos de momento, y el que está protagonizando una de las grandes decepciones del presente Mundial junto a un Fernando Alonso que poco está pudiendo hacer ante los innumerables problemas técnicos sufridos en su A522.

Es más, precisamente en la diferencia existente entre Hamilton y Russell es lo que ha provocado la gran sorpresa en el equipo: el veterano ya vaticinó que esta temporada sería el recién llegado el que tomaría las riendas del equipo sobre la pista y el que ofrecería sus mejores sensaciones. Aunque Wolff prometió mejoras en el Gran Premio de Emilia-Romagna, se pudo comprobar cómo el ritmo de Russell era mucho más elevado, algo totalmente inexplicable para las altas esferas de la escudería alemana que ahora tienen serias dudas sobre el piloto en el que invertir los mayores esfuerzos para dar la vuelta a la complicada situación que se vive.

Según ha informado Formula1news, Hamilton advirtió en los prolegómenos del Mundial el potencial que podría llegar a alcanzar Russell, a pesar de que la llegada de este a Mercedes generaba algunas dudas. No obstante, no conforme con haberlas despejado, el británico de 24 años ha demostrado que puede ofrecer un mejor rendimiento, al menos esta temporada, que su compañero de equipo, que no ha dudado en ensalzar la buena labor del novato.

Ralf Schumacher, expiloto de la F1, ha aseverado también que, si Hamilton no espabila de forma inminente, Mercedes deberá comenzar a prestar mucha más atención a Russell e incluso situarle como la gran esperanza del equipo para hacer algo grande esta temporada.