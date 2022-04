Hamilton entra en guerra con Wolff:" hay cosas que no hicimos"

Mercedes parece estar viviendo una pesadilla sin fin este año. El coche no funciona y la tensión en el paddock entre Lewis Hamilton y Toto Wolff cada día es más evidente. El viernes pasado no pudieron ocultarlo más y empezaron a mantener una discusión en medio del circuito:” Es un asunto interno y no voy a compartirlo. Hay cosas que deberíamos haber hecho que no hicimos”, apuntaba Hamilton tal y como recoge El Mundo.

Son varios los problemas que está sufriendo Mercedes esta temporada. El porpoising está atacando a todas las escuderías, pero es la alemana la que más lo está sufriendo. El W13 no consigue mostrar todo su potencial y Toto Wolff echa la culpa a los neumáticos: “Nuestro agarre, literalmente se reduce a cero, y esto apunta a los neumáticos”.

Lewis Hamilton y George Russell ya han solicitado en más de una ocasión mejoras, pero la respuesta siempre ha sido la misma:” hasta que no llegue el parón estival no haremos grandes cambios”. Situación difícil a la que se está teniendo que enfrentar esta temporada el ‘44’ quien este sábado, en Imola, no conseguía pasar de la Q3 por primera vez desde hace 10 años. Los Mercedes habían pasado mínimo a la Q2 en las 187 carreras anteriores.

“Va a ser un año doloroso en el que debemos seguir juntos, convencidos de que podremos encontrar el camino en algún momento. O en el peor escenario, la próxima temporada”, comentaba al finalizar la carrera al Sprint.

“No fue una gran sesión. Es decepcionante, claro, vienes con optimismo porque sabes que todo el mundo trabaja en la fábrica, pero las cosas no salen y es decepcionante. Estuvimos por debajo de nuestro nivel como equipo, hay cosas que deberíamos haber hecho y no hemos hecho. Trabajaremos duro para progresar en el esprint, será difícil”, señalaba Sir Lewis.



La carrera de Imola es una prueba más en el futuro del Mercedes esta temporada. Lewis Hamilton actualmente marcha 5º con 28 puntos a 43 de diferencia del líder, el monegasco Charles Leclerc. La pole en este circuito la ha conseguido Max Verstappen quien se encuentra un puesto por debajo del británico con 25 puntos.