Hamilton firma una remontada espectacular y sube al podio en Las Vegas

Lewis Hamilton ha protagonizado una de las remontadas más emocionantes de la temporada en el Gran Premio de Las Vegas. El piloto británico, que salía desde la décima posición tras una clasificación marcada por errores en la Q3, logró avanzar hasta el segundo puesto, completando un destacado doblete para Mercedes.

La carrera de Hamilton comenzó de manera discreta. Optó por una salida conservadora con el objetivo de evitar problemas en el pelotón. Aun así, empezó a mostrar su ritmo con los neumáticos medios, extendiendo su primera tanda más allá de lo que pudieron los pilotos que iban por delante. Este movimiento fue clave para ganar terreno y posicionarse en la lucha por los puestos de cabeza.

Lewis Hamilton destacó por su precisión en los adelantamientos. En la vuelta 28, ejecutó un impresionante adelantamiento sobre los Ferrari, que lo situó en una cómoda quinta posición. Desde allí, el británico no miró atrás: tras superar a los McLaren, solo le quedaba adelantar a Max Verstappen, lográndolo con una maniobra calculada y espectacular.

En las últimas 20 vueltas, ya en aire limpio y con neumáticos duros, Hamilton mantuvo un ritmo demoledor que lo acercó a su compañero de equipo, George Russell. Aunque finalmente no pudo disputarle el liderato, su desempeño fue sobresaliente y aseguró el doblete para Mercedes, un resultado inesperado pero muy bienvenido.

Lewis with the moves 🕺



Hamilton powers from P10 to the podium 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/qBeYAGzekW