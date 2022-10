Hamilton habla sobre su retirada y desvela sus diferencias con Alonso

Lewis Hamilton y Fernando Alonso son dos de los grandes exponentes de la Fórmula 1 actual. Ambos pilotos, consagrados ya como leyendas del deporte de motor, han tenido sus más y sus menos desde que compartieran equipo en McLaren en 2007, pero siempre han mantenido un respeto mutuo en una rivalidad que seguirá durante unos años más.

Si bien por parte de Fernando Alonso ya era conocido que el español se encuentra con ganas y energía de afrontar nuevas aventuras en F1 (cabe recordar que el asturiano de 41 años firmó con Aston Martin), más difuso era el futuro de Lewis Hamilton que termina contrato con Mercedes en 2023. Sin embargo, el propio piloto inglés confirmó en una entrevista para Auto motor und sport que está negociando un contrato multianual con su actual equipo.

Asimismo, el heptacampeón también habló precisamente sobre su relación con Fernando Alonso y desveló, bajo su punto de vista, las diferencias que existen entre ambos pilotos: “Tenemos personalidades muy diferentes con valores distintos. Admiro a Fernando por su tenacidad porque te cuesta mucho volver, pero aún no ha organizado su vida después de esto. Yo, sí. Podría dejar de correr hoy mismo y tener muchas otras cosas para mantenerme ocupado. Me quedo porque me encanta trabajar en este equipo. Tendrás que aguantarme un poco más”, afirmó.

Con relación a la retirada del piloto inglés, Hamilton expuso también las razones por las que quiere seguir, comparando su situación con la de Sebastian Vettel que, recordemos, se retirará al final de la temporada 2022: “No baso mis decisiones en lo que otros hacen. Admiro la decisión de Seb, pero él está en una situación diferente a la mía. Él tiene hijos, yo no. Así que estoy comprometido al cien por cien. ¿Seguiré pilotando cuando tenga 40 años? Quizás. Mercedes y yo ampliaremos el contrato, nos sentaremos en los próximos meses. He estado aquí desde que tenía 13 años. Esta es mi familia”, sentenció.

De este modo, la rivalidad entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton se alargará todavía más para fortuna de los amantes de la Fórmula 1. Habrá que ver cómo reacciona el español a las palabras del inglés, aunque Alonso nos ha acostumbrado a hablar en la pista.