Hamilton pone patas arriba la Fórmula 1 y ningunea a Fernando Alonso

Si hay un nombre que, por ilusión generada y expectativas, apunta a ser uno de los protagonistas del próximo Mundial de Fórmula 1 -el cual se iniciará el próximo viernes de marzo con el Gran Premio de Bahréin-, ese es el de Fernando Alonso. El español, en su nueva aventura con Aston Martin, acudirá a esta nueva temporada (la número 20 de su carrera) con la ambición de ofrecer un gran papel y agrandar todavía más la leyenda del que muchos consideran como el mejor piloto de la parrilla (al menos por talento).

De hecho, como ya os contamos en Don Balón, el propio Fernando Alonso también se encargó de aumentar la ilusión alrededor de su figura cuando reconoció que se incorporó al nuevo proyecto de Aston Martin para pelear por el título ya en 2023, si bien la idea es hacerlo a partir de 2024 con más garantías. Sea como sea, y a pesar de las grandes expectativas que ha generado el asturiano en su nueva etapa en Fórmula 1, uno de los que podría ser su rival en la lucha por el título, como lo es Lewis Hamilton, se olvidó del español cuando fue preguntado por los favoritos a ganar en 2023, pero también en los próximos años.

“Espero más que una batalla de dos vías el próximo año. Espero que haya al menos tres de nosotros, como Mercedes, Red Bull y Ferrari. Y si no, sorprendentemente, tal vez más. ¿Por qué McLaren no puede estar allí? Ya veremos. O incluso Alpine lo ha estado haciendo increíble. Ya veremos”, dijo en una entrevista para Bild, en unas declaraciones que no habrán gustado a los fans de Fernando Alonso por haber ninguneado al asturiano y no haberle ni siquiera añadido en la lista de posibles sorpresas en las que sí figuran McLaren, que como os contamos en Don Balón también contará con un nuevo español, y Alpine, antiguo equipo de Alonso.

En cualquier caso, más allá de eso, Lewis Hamilton también se quiso referir acerca del papel que espera de Mercedes durante la próxima temporada y afirmó que las sensaciones son positivas, aunque sin olvidarse de las mejoras que mostró Ferrari durante la campaña anterior: “Me gustaría pensar que seremos los que competiremos con Red Bull y podremos vencerlos nuevamente, lo creo seguro. Pero realmente espero que Ferrari sea fuerte en los próximos años. Han tenido un año difícil, pero ha habido algunas señales fuertes, obviamente, que se han visto este año, lo cual ha sido agradable de ver. Ha sido agradable ver que a Ferrari le va bien de nuevo”, finalizó.