Fernando Alonso avisa a Verstappen: quiere ganar en dos o tres años

El gran dominador de la Fórmula 1 en las últimas dos temporadas ha sido, sin lugar a duda, Max Verstappen de la mano de Red Bull. Especialmente superior fue durante la pasada campaña cuando el neerlandés ya estaba celebrando título a falta todavía de cuatro Grandes Premios por disputarse. Y así parece que van a continuar las cosas de cara al próximo Mundial de F1 que empezará el próximo 5 de marzo, a pesar de que, como venimos contando en Don Balón, Ferrari parece haber mejorado y podría ser un duro rival para Verstappen.

Sin embargo, el que no entrará, en un principio, en la disputa por levantar el título, será Fernando Alonso, quien, pese a la ilusión que se creó en torno a su figura cuando fichó por Aston Martin, confirmó en una entrevista para Auto Motor und Sport que el equipo todavía no está preparado para ganar en 2023, si bien sí lo estaría dentro de dos o tres años: “Por supuesto que me gustaría tener un coche que pueda pelear el título, pero no hay lugar para mí allí. De lo que había, Aston Martin es uno de esos equipos que pueden lograr ese objetivo en dos o tres años”, afirmó.

En este sentido, el piloto asturiano, que en tal periodo de tiempo tendría 43 o 44 años, asegura que la edad no es ningún problema a la hora de competir y alcanzar el máximo nivel: “Si un piloto joven te adelanta en la última vuelta en una carrera físicamente exigente porque está un poco más en forma, entonces la edad sería una desventaja. Pero eso nunca sucede en realidad. Me encanta lo que hago. La vejez solo trae ventajas, tengo una amplia experiencia en los circuitos que otros pilotos no tienen”, dijo.

Finalmente, acerca de su futuro, Fernando Alonso mostró su temor hacia la vida después de la competición: “Tengo miedo al después. No tengo un plan B. He sido corredor toda mi vida y solo eso se me da bien porque no he aprendido nada más. Mi vida siempre ha estado dedicada al automovilismo. Y lo que mejor hago en este deporte es conducir. Mientras sienta que todavía puedo dar el máximo seguiré en F1 dos o tres años más. Si algún día tengo que retirarme de la Fórmula 1, haré otras carreras. Una victoria en el Dakar seguiría siendo un desafío. Porque nadie lo ha hecho en esta combinación antes. Pero sentarme en casa me asusta”, finalizó.