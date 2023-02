Hamilton sacude a Mercedes y avisa a Verstappen y Red Bull: giro total en Fórmula 1

Una de las grandes dudas del próximo Mundial de Fórmula 1, que arrancará el 3 de marzo con los primeros libres del GP de Bahréin, es ver el rendimiento que tendrá el equipo de Mercedes y, específicamente, Lewis Hamilton. Y es que, tras una mala temporada pasada, en la que la escudería terminó en una decepcionante tercera posición en el Mundial de Constructores (detrás de Ferrari y Red Bull) y el piloto británico no fue capaz ni siquiera de terminar entre los cinco mejores (acabó en la sexta posición), todas las miradas se centran en la capacidad de reacción que pueda tener el heptacampeón del mundo.

Sin embargo, más allá de acusar a la presión, Lewis Hamilton se mostró tranquilo en una conferencia virtual con la prensa, en la que, por otro lado, no dudó en atizar a Mercedes por el pésimo trabajo que, considera, realizaron con el monoplaza de la temporada pasada: “El coche del año pasado no se comportaba como un coche de carreras y eso te hace perder la confianza”, afirmó.

Ahora bien, más allá del pequeño toque de atención, el británico también quiso lanzar un mensaje de optimismo con respecto a lo que espera para el Mundial de Fórmula 1 2023 y avisó a Max Verstappen (claro favorito a llevarse el título) de que encontrará a un duro rival en Mercedes: “Esta es mi familia, no hemos perdido la habilidad de ganar títulos. La fábrica no deja de crecer. Creemos que los problemas del año pasado han sido resueltos, aunque cuando subamos al coche lo sabremos exactamente. Tenemos potencial para estar más cerca, y para cerrar la desventaja a lo largo de la temporada”, afirmó.

Finalmente, acerca de la prohibición que quiere implementar la FIA con cualquier mensaje no deportivo dentro de la Fórmula 1, Lewis Hamilton se posicionó totalmente en contra de la decisión: “Lo escuché, no me sorprende. Pero nada me detendrá a la hora de hablar de cosas de las que soy apasionado si siento que el deporte tiene responsabilidad para hablar públicamente de temas y concienciar a la gente. No cambia nada”, concluyó.