Hamilton se despide de Mercedes con una advertencia, lo que dijo al abandonar el equipo

Este domingo se celebra la última carrera de la temporada de Fórmula 1, una de las más esperadas por los fanáticos debido a los grandes cambios que se avecinan en la parrilla. El más significativo de todos es la salida de Lewis Hamilton de Mercedes y su futuro fichaje por Ferrari.

Después de una etapa en la que no ha podido repetir sus éxitos anteriores, el piloto británico pone fin a su relación con la escudería alemana, buscando recuperar su mejor nivel y luchar por un nuevo campeonato mundial.

En un gesto simbólico que no pasó desapercibido, Hamilton llegó al paddock vestido completamente de rojo, el color característico de su próximo equipo, Ferrari.

A pesar de que todavía debe disputar la última carrera con Mercedes, el británico ya se muestra decidido a dejar atrás la etapa más exitosa de su carrera, pero también la más reciente, en la que los títulos han sido más esquivos. Este 'recado' a Mercedes parece ser una forma de marcar la diferencia y dejar claro que su mente está puesta en el futuro.

A pesar de su evidente entusiasmo por su nuevo reto con Ferrari, Hamilton no olvida los años que ha pasado en Mercedes. Más de diez temporadas junto a la escudería alemana, en las que conquistó seis de sus siete campeonatos mundiales.

Por eso, su despedida está llena de emociones. A través de varios gestos simbólicos, el piloto británico ha querido homenajear a Mercedes, incluso recreando algunas de sus fotos más icónicas de 2013, el año en que se unió al equipo. Este 'antes y después' refleja la huella que dejó en la escudería de Brackley.

It's impossible to describe how good the Mercedes tribute video for Lewis Hamilton is. Just watch it:pic.twitter.com/qzfand5d1I