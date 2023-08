Impulsó el adiós de Hamilton a Mercedes y ahora es el despido bomba que podría anunciar Toto Wolff

Mercedes está viviendo una de las temporadas más complicadas de la era moderna ya que, por un lado, Lewis Hamilton está cada vez menos seguro de cerrar su renovación con el equipo, y, por otra parte, Toto Wolff está muy descontento con el rendimiento ofrecido por George Russell.

A pesar de que la escudería se viene esforzando mucho para conseguir mejoras que puedan limar los puntos débiles del W14 y permitir que tanto Hamilton como Russell puedan asomarse a los puestos de cabeza, algo que el heptacampeón sí que estaba logrando, pero George está viviendo su peor etapa desde que se incorporó al equipo la temporada pasada.

Precisamente en 2022, a pesar de llegar de Williams, un equipo en el que Russell peleó por estos muy diferentes, el inglés logró convertirse en una de las revelaciones del Mundial y en una pesadilla para el propio Hamilton. La excelente cadena de resultados cosechada por el joven y los continuos problemas sufridos por Lewis cambiaron la perspectiva de Toto Wolff sobre qué piloto debería recibir mayor atención por parte de las altas esferas y, prolongándose esta dinámica durante muchos meses, se llegó a poner en riesgo la continuidad del heptacampeón en Mercedes.

Eso sí, en 2023 las aguas han vuelto a su cauce y Lewis Hamilton, a pesar de que no está pudiendo plantar cara a Max Verstappen, sí que ha logrado abrir una brecha de 49 puntos con su compañero en la clasificación general.

Este es, precisamente, el gran enemigo a día de hoy para Russell ya que dos ilustres personalidades estrechamente vinculadas a la Fórmula 1 como son Peter Windsor y Richard Bradley han expresado su decepción con el nivel ofrecido por el británico de 25 años y, en última instancia, han alentado a Toto Wolff a prescindir del piloto si la situación no da un giro de 180º desde el primer momento en que el Mundial se reanude con el Gran Premio de Países Bajos, un circuito que para nada se ajusta a los puntos fuerte del monoplaza de Mercedes: "El problema es George, por supuesto, no es nada más o menos que eso. Y debes recordar que Lewis quería quedarse con Valtteri (Bottas), así que algo grande sucedió allí en la mente de Lewis. No lo escucharon y firmaron a George. Red Bull nunca, ni en un millón de años, hubiera pensado en fichar a George Russell, incluso si estuviera disponible, y ponerlo junto a Max Verstappen. Pero Mercedes lo hizo", sentenció Windsor en el canal de YouTube Cameron F1.