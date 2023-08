La puñalada más dolorosa jamás vista para Verstappen y Hamilton a cargo de Alonso: rey de la F1

El Mundial de Fórmula 1 no se reanudará hasta el próximo 27 de agosto, día en el que se celebrará el Gran Premio de Países Bajos en el que equipos como Aston Martin tratarán de resarcirse por la cadena de malos resultados cosechados en los últimos eventos.

En tal caso, la marca dirigida por Mike Krack no es protagonista hoy por la evolución que pueda experimentar el monoplaza verde en esta semana de parón vacacional, sino porque Fernando Alonso, una de las caras más mediáticas de la parrilla, ha recibido una inyección de autoestima inconmensurable a cargo de Danica Patrick.

Quien en su día fue una de los pilotos más laureadas de la NASCAR y la Indycar ha realizado unas declaraciones en las que afirma de manera muy contundente que, en el caso de que todos los integrantes de la Fórmula 1 manejaran el mismo monoplaza, Fernando Alonso sería el que mejor resultados obtendría. En otras palabras,en igual de condiciones el bicampeón español es, para Patrick, el mejor de la actualidad.

Es cierto que la superioridad mostrada por Max Verstappen en las últimas temporadas y el dominio protagonizado por Lewis Hamilton durante más de cinco campañas antes de que Red Bull le arrebatara el control de las carreras ha situado tanto al neerlandés como al inglés durante muchos años como las grandes referencias de este deporte.

Eso sí, aunque Fernando Alonso no gana una carrera en la Fórmula 1 desde hace más de una década atrás, el asturiano siempre ha estado considerado como uno de los más grandes en la historia de la categoría y Danica Patrick, a pesar de la avanzada edad del piloto de Aston Martin, no ha dudado en reafirmar al español como el más completo entre todos los integrantes de la actual parrilla, por encima incluso de un piloto como Hamilton, quien tiene cinco títulos mundiales más en su haber, y el propio Verstappen, quien camina de forma ininterrumpida hacia su tercer campeonato consecutivo: “Es bastante difícil para mí no seguir pensando en Fernando Alonso. Tiene 42 años. Ha resurgido como muy competitivo, y hacerlo una y otra vez, como su segunda venida, es impresionante”, confesó Patrick a Sky.