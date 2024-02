Informe de Mercedes que no gusta ni a Hamilton ni a Russell, pero tampoco al resto de escuderías

Mañana arrancarán los entrenamientos libres correspondientes a la primera carrera de la temporada de Fórmula 1, o lo que es lo mismo, pertenecientes al Gran Premio de Bahréin y, como es evidente, todas las escuderías tienen la mirada puesta en tratar de cuajar la mejor actuación posible para que la ilusión abunde en sus garajes.

Es evidente que Red Bull parte como gran favorita para ganar el próximo título dada la superioridad mostrada en los tres últimos campeonatos, especialmente en los dos más recientes, pero Mercedes pretende colocar a Lewis Hamilton y George Russell en el grupo de principales contrincantes para Max Verstappen.

Eso sí, no todas las sensaciones derivadas de los test de pretemporada que han tenido lugar en las últimas semanas han generado la máxima ilusión en Mercedes y hoy James Allison, jefe técnico del equipo, ha realizado unas declaraciones que incomodarán a sus pilotos, pero también al resto de integrantes de parrilla: “El rebote sigue siendo algo que será un umbral contra el que todos los autos en el pit lane trabajarán hasta que esta generación de monoplazas pase a algo diferente. Por lo tanto, todavía hay algunos rebotes en los que podemos hundirnos o salir simplemente en busca de cuál es el compromiso de rendimiento correcto. Es ese tipo de trasero horrible y ágil que afortunadamente ya no nos preocupa como lo hacía en el pasado. No creo que sea una sorpresa para nadie que los coches allí [en Red Bull] tengan sus morros y tal vez un poco más de la cara delantera de aquellos a los que nosotros perseguimos”, dijo a Sky Sports en Ted's Notebook.

Echando la mirada atrás observamos como el problema de la inestabilidad de los monoplazas, con especial incidencia negativa en Mercedes, y esto fue algo que impidió a Hamilton y Russell pelear por las primeras posiciones del campeonato, pero cuando parecía haberse erradicado por completo hay sospechas de que este condicionante vuelva a estar presente en el transcurso de las carreras.