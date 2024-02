Max Verstappen confirma el mayor miedo de Fernando Alonso: Red Bull niega la 33 a Aston Martin

Los primeros test de Fórmula 1 en el circuito de Bahrein han dejado sensaciones realmente positivas en varios equipos. En este sentido, pese a que tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz y George Russell se han mostrado muy optimistas de cara al rendimiento de sus monoplazas en su primera toma de contacto con el asfalto, la realidad es que, como ya es costumbre, el primer nombre de la tabla de tiempos es el de siempre, el de un Max Verstappen que, pese a las dudas con el nuevo concepto sin pontones de RB20, ha liderado los tests.

Great to be back in an F1 car again, good fun out there today 😄🇧🇭 pic.twitter.com/scrmZPyX5T