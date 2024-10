La amenaza de Checo Pérez no es Verstappen: Christian Horner lo trajo; ya no confía en el mexicano

La competencia en la Fórmula 1 está más reñida que nunca, Red Bull ya no es el sólido favorito como vino siendo en los últimos tres años, ni Max Verstappen ha mantenido su buena racha. Sin embargo, el equipo de las bebidas energéticas no se rinde en cuanto a sus expectativas y ya ha habido cambios, aunque no necesariamente en la parrilla principal de Red Bull, sino en RB, el otro equipo que maneja la empresa.

El adiós de Daniel Ricciardo fue inminente, el australiano se despidió de RB y por ende, de la máxima categoría, al menos hasta que consiga un nuevo lugar. Quien entrará en su lugar será Liam Lawson, con experiencia en la F1 y con altas posibilidades de sumar puntos en lo que resta del año. Será compañero de Yuki Tsunoda y posiblemente, un lugar en Red Bull, pero para eso deberá dar su mejor performance para así hacer dudar a Christian Horner sobre Sergio Pérez y, por lo tanto, apostar por la juventud.

La salida de Ricciardo

El puesto de Sergio Pérez estuvo en juego en más de una ocasión, Daniel Ricciardo llegó a RB para no solo conformarse con el segundo equipo, sino para ser, otra vez, el compañero de Verstappen. Christian Horner, en el podcast ‘F1 Nation’ contó que el australiano no dio su mejor versión y por ende, la posición de Checo ya no estuvo en juego, tomando en cuenta que el mexicano también presentó problemas.

Lawson amenaza a Pérez

Pérez ha ido recuperándose de a poco, pero para Red Bull es insuficiente que no logre podios o gane una carrera. La mala suerte acompañó al latino y el reemplazo de Liam Lawson por Ricciardo deja un precedente claro. El de Nueva Zelanda irá por el asiento de Checo. “Con seis carreras restantes, es la oportunidad perfecta para alinear a Liam junto a Yuki Tsunoda, para ver cómo se desempeña en los seis Grandes Premios restantes”, relató el jefe de equipo.

Horner apuesta por Checo

Sergio Pérez deberá hacer más si quiere convencer a Red Bull de continuar en el equipo después de 2025, pese a su contrato vigente, Christian Horner sabe que las cosas son cambiantes. “Siempre hay que estar atentos a lo que viene después”, apuntó Horner. Asimismo, agregó que “lo ideal es que Checo encuentre su forma y redescubra el rendimiento en la que estaba a principios de año y nada cambie”.