La bomba de Fernando Alonso que llora Aston Martin y le mete presión a Lance Stroll

"Nuestro último año por ahora será 2026" deslizó la mano derecha de Fernando Alonso, el empresario italiano Flavio Briatore.

El dirigente italiano no tiene claro cuáles son los planes del español después de 2026.

Fernando Alonso renovó con Aston Martin en abril hasta 2026, que será el primer año bajo las nuevas regulaciones de la F1, con la posibilidad de extender el contrato si así lo desea. Dado el rendimiento de la escudería de Silverstone este año, la mirada está fija en 2025 y, especialmente, en 2026, cuando finaliza el contrato del asturiano.

Briatore, que fue capo del equipo Renault donde Alonso obtuvo 2 títulos mundiales, puso en duda la continuidad del piloto español en la F1 más allá de 2026: “Si me preguntas si Fernando quiere seguir después de que termine el contrato, por ahora nuestro último año será 2026. No sé qué quiere hacer después"



A través de sus canales oficiales, Aston Martin ha confirmado que Fernando Alonso se quedará a largo plazo con la escudería de Lawrence Stroll.

En un comunicado, el equipo con base en Silverstone anunció que el piloto español no solo seguirá en la Fórmula 1 con Aston Martin, sino que también demostrará su compromiso con el proyecto a largo plazo. Alonso está decidido a llevar al equipo a lo más alto, no solo en la F1, sino también en otras competiciones como Le Mans.

Además, no se descarta que Fernando pueda asumir un rol de mayor responsabilidad en el futuro, ya sea como directivo o asesor, consolidando aún más su vínculo con la escudería.

Passionate, determined, inspirational, talented, charming. These are just some of the words used to describe @alo_oficial.



Hear what the two-time World Champion means to some of his most ardent supporters and I / AM members...