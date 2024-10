La incertidumbre que generó Max Verstappen en Red Bull es total: Christian Horner está sorprendido

Red Bull inició la temporada 2024 con el pie derecho con un Max Verstappen que quería repetir el mismo plato como en las tres anteriores ediciones. Sin embargo, la arremetida que Lando Norris ha estado dando hasta lo que va de la fecha en los circuitos ha sido perjudicial para el piloto neerlandés, que sigue buscando la forma para que su auto tenga ritmo y así pueda proteger su puesto en el Mundial de Pilotos.

El piloto del equipo de las bebidas energéticas se sinceró después de tiempo y se refirió a la actualidad con Red Bull y lo que le depara el futuro. Las preguntas fueron en base a si cambiaría de lugar de trabajo y si estaría en otra escudería que no fuera Red Bull. Verstappen no se guardó nada y fue punzante, a tal punto de que no confirmó si en unos años seguiría bajo la dirección de Christian Horner.

Futuro incierto para Max

Max Verstappen le ofreció una entrevista a ‘Sky Italia’ a quien le dijo una serie de cosas respecto a su futuro en la Fórmula 1. Su contrato acaba en 2028 y apuntó sobre su estadía con los de Red Bull: “Puede que sí, puede que no”. Cabe precisar que Checo Pérez es su compañero y ambos luchan por seguir dejando la mejor marca esta temporada.

Lealtad hacia Red Bull

Pese a que la respuesta de Max no dejó satisfecho al entorno del equipo austriaco, sí destacó el nivel de compromiso que tiene con la escudería que le dio todo desde el principio. “Es muy fácil cambiar de equipo, pero no quiero que mi carrera quede marcada de esta manera”, agregó. “No quiero formar parte de cuatro o cinco equipos diferentes”, acotó.

Mucho por corregir

Lando Norris está a 52 puntos de Verstappen y cada carrera suma para que a final de año el mejor se lleve los laureles. En este caso, para el tricampeón del mundo es más importante mejorar aspectos en las carreras que cambiar de equipo. “Tampoco es algo en lo que esté pensando ahora mismo porque hay muchas cosas que quiero hacer este año y todo lo que venga en el futuro está lejos”, finalizó.