Comparan a Pedro Acosta con Verstappen, descalifican a Bagnaia y Marc Márquez elige otro sucesor

Cuatro carreras y apenas un mes más de competición y sabremos quién se proclama campeón en este apasionante Campeonato del Mundo de Motociclismo en su categoría reina, si Jorge Martín, actual líder y subcampeón en 2023, o el bicampeón, Francesco Pecco Bagnaia, que se colgó el cetro en 2022 y 2023. Sin embargo, es complicado disociar de esta lucha el talento presente, el futuro y el rol que todos ellos van a jugar en este y los siguientes mundiales.

Motorsport ha charlado con Riccardo Ceccarelli, médico especializado en pilotos, con una amplia trayectoria, y ha realizado unas declaraciones sorprendentes sobre el niño de oro español, Pedro Acosta, al que compara con el campeón de Fórmula 1, Max Verstappen. “Acosta me recuerda a Verstappen de joven”, por su “empuje y agresividad”, en un análisis que no oculta su debilidad por personajes con mayúsculas, como el de Mazarrón. Quizá por eso Ceccarelli también criticó la falta de calado, a su juicio, en la rivalidad entre Martín y el turinés: “Bagnaia no es un personaje, no hace polémicas ni declaraciones provocadoras, y lo mismo ocurre con Jorge Martín”.

Lo curioso es que es que se puede trazar un paralelismo entre esta comparativa y quienes ven al murciano en lo más alto, con el vaticino de Marc Márquez con su otro chico maravilla.

El 93 aprovechó el título David Alonso en Moto3 para colocarlo en el camino de su sucesión. “Estoy enamorado de David, especialmente porque es este tipo de chico, rápido y súper talentoso", comentaba en Crash, Márquez. “Tiene los pies en la tierra, tiene carisma. Así que, quiero decir, puede ser -y creo que lo será, si tuviera que apostar- un gran campeón... ya es un gran campeón, pero un campeón aún mejor en el futuro. Pero ahora es momento de disfrutarlo, el niño necesita tiempo”, advertía el ocho veces campeón del mundo sobre Alonso, al que auguraba un gran futuro: “espero y deseo que pueda llegar al máximo nivel en MotoGP”.

Pero eso será dentro de mucho tiempo, ya que Carlos Checa, en Dazn, cree que el futuro a corto plazo puede pertenecer al de Cervera, y sobre él dijo que “su ambición no tiene límites y creo que, probablemente, está mejor que nunca, porque todo este proceso que ha pasado le ha enseñado. Le veo igual que siempre y con la máxima ambición, tiene más ganas que nunca de volver a ganar”.