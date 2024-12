Lando Norris lo aclara todo, la verdad sobre Carlos Sainz y su salida de Ferrari

El Gran Premio de Abu Dabi no solo cerró la temporada de Fórmula 1, sino también una etapa significativa en la carrera de Carlos Sainz. El piloto español se despidió de Ferrari tras cuatro años con la Scuderia, logrando un último podio que selló su paso por el equipo italiano. Su salida, aunque conocida desde hace meses, marcó el inicio de una nueva era en Maranello con la llegada de Lewis Hamilton a partir de 2025.

Ferrari confirmó con un escueto comunicado que el piloto británico, heptacampeón del mundo, formará parte del equipo en un contrato plurianual. Este movimiento, calificado como histórico, busca devolver al Cavallino Rampante la gloria perdida en el Campeonato Mundial.

Team Statement



Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH