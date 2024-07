Lando Norris se ilusiona: a puertas del GP de Bélgica, el lío en el que se metió Max Verstappen

Las cosas en Red Bull no están saliendo como Christian Horner esperaba tras la mala racha tanto de Checo Pérez como de Max Verstappen. El neerlandés, en especial, al ser el actual campeón del mundo y el responsable de guiar a la escudería hasta lo más alto, parece haberse sumergido en una mala racha. Al piloto de Países Bajos se le escaparon los Gran Premios de Austria, Gran Bretaña y Hungría. No sabe lo que es cantar su himno desde España, y aunque no exageradamente la peor situación para él, las expectativas parecen haber cambiado rigurosamente desde que McLaren despertó con Lando Norris como referente y escolta del piloto de las bebidas energéticas.

El campeonato está en juego y aún faltan varios circuitos para que se determine al nuevo triunfador. Sin embargo, con el GP de Bélgica a la vuelta y Red Bull por debajo de lo esperado, todo volvió a dar un giro radical en el entorno de la escudería. Resulta que Max Verstappen apunta a ser multado para la competencia de este fin de semana. Esto, debido a que el equipo se verá obligado a cambiar el motor de combustión, que ya es el cuarto utilizado desde que el RB-20 perdiera la unidad de potencia durante las prácticas libres del GP de Canadá.

La mala suerte de Verstappen

Los mecánicos e ingenieros llevaron el auto al mismo Honda para evaluar el monoplaza, y el resultado fue el peor. Verstappen saldrá al circuito Spa-Francorchamps con una nueva unidad de potencia. Por ende, la FIA lo penalizará por 10 posiciones en la parrilla del domingo. No obstante, esto es una novedad para el piloto, que en 2022 salió del puesto 14 tras ser penalizado en el mismo circuito y quedó primero. Lo mismo ocurrió en 2023, esta vez, desde la sexta posición, e igual, levantó la copa. En este caso, con un auto no tan rápido como las últimas ediciones, todo parece indicar que Max sufrirá más de la cuenta.

Max Verstappen podría penalizar en el GP de Bélgica por cambio de motor.

Sería penalizado 10 posiciones tras la clasificación.

Pero…

Sus últimos tres resultados en Spa Francorchamps:



2023 ⏩️P6 a P1

2022 ⏩️P14 a P1

2021 ⏩️ganó sin correr (fiasco) pic.twitter.com/M7TRmClQUW — Luis Manuel López (@chacho_lml) July 24, 2024

La oportunidad de Norris

Oscar Piastri le arruinó la fiesta a Lando Norris en el Gran Premio de Hungría, pero el británico no baja los brazos tras enterarse de la última novedad que compromete a su amigo Verstappen. Hay 76 puntos de diferencia entre el de Países Bajos y el de Gran Bretaña, Norris tiene un auto más rápido e incluso ya sabe lo que es llevarse el primer lugar tras el GP de Miami. Ahora, el reto para Lando será hacer una buena clasificación y después, aprovechar su ventaja cuando se prenda la luz verde en Spa.

Mercedes y Ferrari lo celebran

La penalización a Verstappen ha dado luz de esperanzas a otros pilotos que también esperan sumar en el Mundial de Constructores y de Pilotos. Precisamente, Mercedes, con Lewis Hamilton y George Russell, ya ponen la mira en Bélgica con el fin de obtener podio. Por su parte, Ferrari, con Carlos Sainz y Charles Leclerc, son la esperanza para darle batalla a los equipos de Zak Brown y Toto Wolff.