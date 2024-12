Lando Norris se prepara para el asalto a Verstappen en 2025, no hay miedo

Lando Norris, subcampeón mundial de Fórmula 1 en la temporada 2024, está dispuesto a dar el siguiente paso en su carrera. Tras un año lleno de desafíos y aprendizajes, el piloto británico de McLaren se siente más preparado que nunca para enfrentar a Max Verstappen y el resto de la parrilla en 2025. En sus propias palabras, “no hay miedo” y está listo para pelear por el campeonato.

Aprendizajes de la temporada 2024

La temporada 2024 fue crucial para Lando Norris. A pesar de ser uno de los pilotos más rápidos y consistentes, el británico reconoció que aún había aspectos a mejorar.

Sin embargo, lo más importante que sacó de este año fue la confianza en sí mismo. “Creo que lo que más he aprendido es que tengo lo que hace falta para batir a Max y a los demás”, aseguró en una entrevista para la web oficial de la F1. A pesar de algunos errores, Norris se mostró optimista sobre su evolución.

Enfrentarse a Max Verstappen

Competir contra Max Verstappen no es una tarea fácil. El piloto de Red Bull ha dominado la F1 en los últimos años y Norris lo sabe. Durante la temporada, el británico admitió que hubo momentos en los que no pudo seguirle el ritmo.

“Competir contra Max siempre va a ser complicado, nadie se lo pasa bien compitiendo con él”, confesó Norris. Sin embargo, también dejó claro que estas dificultades no le han hecho perder la confianza. Al contrario, le han motivado a mejorar.

Sin excusas, solo mejora

Aunque la temporada 2024 no estuvo exenta de dificultades, Norris subrayó que no tiene excusas para no haber estado a la altura en los primeros compases del año. “Perdimos demasiados puntos en las primeras carreras”, reconoció. Sin embargo, esta experiencia le ha permitido identificar áreas en las que puede mejorar. “Sé lo que soy capaz de hacer y sé que si mejoro en estas cosas, es posible luchar por el campeonato”, dijo.

Con una mentalidad más fuerte y un enfoque renovado, Norris está mirando hacia el futuro. A pesar de que la temporada 2024 le dejó momentos difíciles, también le dio la confianza necesaria para saber que puede vencer a Verstappen en 2025. "Estoy emocionado por lo que viene", expresó el británico, dejando claro que no tiene miedo de enfrentarse a los desafíos que se avecinan.