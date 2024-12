Lando Norris reacciona a la llegada de Carlos Sainz a Williams con decepción

La Fórmula 1 siempre está llena de sorpresas, pero uno de los fichajes más inesperados para 2025 ha sido el de Carlos Sainz en Williams. Esta decisión ha generado una gran cantidad de preguntas, especialmente sobre el rendimiento del monoplaza con el que el piloto español competirá. Además, algunos ven este movimiento como un paso atrás en la carrera de Sainz, quien deja Ferrari para unirse a una escudería con menos perspectivas de lucha por victorias.

La llegada de Carlos Sainz a Williams supone un giro importante en su trayectoria profesional. El piloto madrileño, quien ha sido parte de Ferrari en los últimos años, cambiará de entorno en 2025. Con los resultados de esta temporada de Williams y el rendimiento de Sainz en su actual equipo, es evidente que los objetivos para él serán diferentes. Si bien Sainz ha reconocido que ya no estará luchando por victorias ni podios, afirma que este reto le motiva enormemente.

Aunque su nueva escudería atraviesa un momento complicado, Williams sigue siendo un nombre legendario en la F1, con varios campeonatos mundiales en su historia. Sainz cree firmemente en sus capacidades y está convencido de que puede ayudar al equipo a mejorar y volver a estar en la lucha por los primeros puestos.

Lando Norris, uno de los pilotos más cercanos a Carlos Sainz, ha expresado su decepción por este cambio. En varias declaraciones, Norris ha comentado que le entristece que Sainz no vaya a estar en una escudería que le permita luchar por victorias y campeonatos. Según el británico, el español se merece estar en lo más alto de la F1, ya que tiene talento para competir por los primeros lugares.

"Se merece luchar por campeonatos, por victorias y cosas así, es una pena cuando esa oportunidad desaparece", comentó Norris. El piloto de McLaren subraya que, durante su tiempo compartido en el equipo, siempre advirtió a sus compañeros sobre las habilidades de Sainz. "En todas mis reuniones, les dije a los chicos: 'Cuidado con Carlos, ¿vale? Porque esperaba que atacara y tuviésemos una buena batalla'", agregó.

