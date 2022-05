Leclerc y Ferrari enloquecen, peligra el Mundial de Fórmula 1

El Gran Premio de Mónaco, séptima cita del Mundial de Fórmula 1, siempre es un circuito complicado y que deja grandes sorpresas, y la edición de este año no ha sido para menos. El piloto mexicano de Red Bull, Sergio 'Checo' Pérez fue el ganador de una carrera caótica, cruzando la línea de meta por delante del español de Ferrari, Carlos Saniz, y su compañero en Red Bull, Max Verstappen.

Los presagios para la carrera no eran buenos cuando esta empezó con más de una hora de retraso por la lluvia, teniendo después dos banderas rojas y numerosos coches de seguridad. Leclerc corría en casa y todo hacía indicar que se exhibiría ante su público. De hecho, todo iba según el guion establecido cuando un tremendo lío en el boxes de Ferrari generó el caos absoluto. La escudería italiana primero le dijo que parase para poner neumáticos duros y luego le gritaron por radio que no entrase en boxes, que siguiese en carrera, una orden que llegó tarde ya que Leclerc había obedecido lo que le habían dicho al principio. Cuando el monegasco llegó se topo con Sainz en la misma parada, lo que generó un terrible enfado del piloto de Ferrari. Y es que son ya dos los fines de semana consecutivos en los que Charles Leclerc no ha conseguido canar la carrera por factores ajenos a él.

Red Bull copió la estrategia de la escudería italiana con los neumáticos, aunque sin cometer fallos como Ferrari, lo que aupó a 'Checo' Pérez a la primera posición, de lo que no dudó en hablar Carlos Sainz. "Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos sido pacientes con los neumáticos de lluvia. Me ha costado la victoria quedarme detrás de un coche doblado, puedes entender la frustración; una salida de 'pitstop' limpia me hubiera proporcionado la victoria. 'Checo' tuvo mala suerte el Yeda y hoy ha hecho una gran carrera y ha tenido algo de suerte con mi situación”, afirmó el piloto madrileño.

Por otro lado, Fernando Alonso, ganador en Mónaco en 2006 y 2007, acabó la carrera en séptima posición, por detrás del británico George Russell (Mercedes) y de su compañero en Alpine, Esteban Ocon, aunque sí que aguantó las arremetidas del Mercedes de Lewis Hamilton.

Tras lo ocurrido en el Gran Premio de Mónaco, Verstappen lidera la clasificación con 125 puntos, seguido por Leclerc con 116 y por 'Checo' Pérez con 110. El español Carlos Sainz es quinto con 83 puntos, mientras Fernando Alonso ocupa la decimotercera posición con 10.