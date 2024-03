Leclerc y Hamilton se cargan al joven prometedor de Ferrari y el paddock se vuelven loco por él

Una contratiempo sufrido por Carlos Sainz que derivó en una imprevista operación de apendicitis apartó al madrileño del segundo compromiso de la temporada de la Fórmula 1 que se disputó en Jeddah la semana pasada, pero no todo fueron malas noticias para Ferrari.

Oliver Bearman fue el encargado de sustituir a su compañero en el Gran Premio de Arabia Saudí, y lejos de mostrar ciertas carencias fruto de su juventud e inexperiencia en la máxima categoría del automovilismo, el joven británico dejó muestra de sus muchas virtudes al volante y esto no ha tardado en llamar la atención de diversas escuderías que integran la actual parrilla.

👏🏎️ ¡Momento emotivo! Ollie Bearman, la joven promesa de la F1, recibe una ovación en su escuela tras debutar y sumar sus primeros puntos con Ferrari en el GP de Arabia Saudita. ¡A sus 18 años, ya es una inspiración! #F1 #Bearman #FerrariFuture 🏆 #F1Noticias #F1News pic.twitter.com/vRrTuTATLw — Nefta F1 Lover 🏎️🏁 (@neftaZ) March 14, 2024

Hay que decir aquí que Carlos Sainz tiene iniciada una cuenta atrás para abandonar Ferrari ya que la marca de Maranello anunció hace más de un mes atrás la contratación de Lewis Hamilton a partir de 2025, por lo que el heptacampeón será el acompañante de Charles Leclerc en el campeonato venidero.

Eso sí, aunque el madrileño aún no ha resuelto su futuro, cuesta creer que Bearman siga manteniendo su puesto como piloto reserva de Ferrari más allá de 2024 y hay una escudería que tiene especial predilección por hacerse con el joven de 18 años en su proyecto, Haas.

No obstante, a colación de esto el redactor jefe de F1 de BBC Sport, Andrew Benson, ha sugerido que otros tres equipos también podrían estar interesados en sus servicios: "El hecho de que Oliver Bearman alcanzara el séptimo puesto en su debut con Ferrari no fue prueba más que de su gran talento. Fue una actuación sobresaliente, que fue elogiada con razón como indicación de que él es una futura estrella potencial. Bearman es miembro de la academia de pilotos de Ferrari y no querrán dejarlo ir, así que el candidato obvio es Haas, que es un socio cercano de Ferrari", concluyó.