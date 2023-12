Lewis Hamilton destapa el pecado de Aston Martin y la 33 de Fernando Alonso que indigna a Red Bull

Aston Martin fue la gran sorpresa de la pasada temporada, cuando de la mano de Fernando Alonso, la escudería de Silverstone fue capaz de lograr varios podios y unos resultados inimaginables la temporada anterior, cuando fueron uno de los peores coches de la parrilla. Sin embargo, con el paso del tiempo, el monoplaza de Fernando Alonso fue perdiendo fuelle hasta tener muy complicado el acceso a los podios, un hecho al que es muy complicado encontrar una explicación, pero que Lewis Hamilton sí que parece tener la respuesta.

La razón de Hamilton indignará a Red Bull

El siente veces campeón del mundo de Fórmula 1 fue preguntado sobre el rumbo que debería tomar Mercedes en su camino para alcanzar la cima, el británico fue claro y soltó un dardo envenenado a Aston Martin: “Con los plazos que tiene y los recursos limitados que tienes, no puedes tirarlo todo a la basura y empezar de cero. No puedes copiar un coche y comenzar de cero. Mira los Aston Martin, intentaron copiar un coche y no era el mismo”. Y es que con las acusaciones que recoge el portal digital, Motorsport.com, es evidente que Hamilton acusa al equipo de Fernando Alonso de copiar el diseño de Red Bull para tratar de alcanzar la zona alta de la clasificación.

Pese a los altibajos, la realidad es que Aston Martin cumplió gran parte de su cometido con la copia del Red Bull, pues pese a los altibajos a lo largo de la temporada, el coche ya no es esa chicane móvil que deambulaba por los circuitos en 2022, sino que era una máquina muy competitiva.

Por su parte, en Red Bull no estarán tan contentos con las decisiones de Aston Martin, que mediante los antiguos ingenieros de la escudería austríaca, fue capaz de desarrollar un monoplaza muy rápido.

Así pues, con las acusaciones de Lewis Hamilton sobre que Aston Martin copió el concepto de Red Bull, parece que ha quedado clara la razón por la cual no llegó la 33 y es que les faltó cierto grado de desarrollo propio a los de Silverstone.